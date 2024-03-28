Главу управления Росавиации задержали в Магаданской области за коррупцию

28 марта 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Радюка задержали и поместили под домашний арест Фото: Анна Майорова © URA.RU В Магаданской области Сотрудники Следственного комитета РФ задержали главу Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации Алексея Радюка. Он обвиняется в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает региональное управление СК. «Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Магаданской области задержан руководитель Северо-Восточного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта», — передает следственное управление . Мужичина обвиняется в совершении коррупционных преступлений и в превышении должностных полномочий. Отмечается, что уже выявлены пять эпизодов подобных преступлений Радюка. Следователи выяснили, что с начала 2022 года по конец 2023 года он систематически под разными предлогами давал подчиненным указания о передаче ему части или полностью выплачиваемых в повышенном объеме премий. В результате глава СВ МТУ Росавиации получал с этого свыше одного миллиона рублей. Также с июня 2022 года по октябрь 2023 года Радюк многократно присваивал себе деньги. При этом он представлял авансовые отчеты, в которых содержались ложные сведения о завышенной стоимости понесенных трат на командировки. Сотрудники Следственного комитета при помощи коллег из ФСБ и МВД провели обыск в квартире главы СВ МТУ Росавиации. Во время этого были обнажены и изъяты предметы, представляющие интерес для следствия, и документация. На данный момент задержанный помещен под домашний арест. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магаданской области Сотрудники Следственного комитета РФ задержали главу Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации Алексея Радюка. Он обвиняется в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает региональное управление СК. «Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Магаданской области задержан руководитель Северо-Восточного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта», — передает следственное управление. Мужичина обвиняется в совершении коррупционных преступлений и в превышении должностных полномочий. Отмечается, что уже выявлены пять эпизодов подобных преступлений Радюка. Следователи выяснили, что с начала 2022 года по конец 2023 года он систематически под разными предлогами давал подчиненным указания о передаче ему части или полностью выплачиваемых в повышенном объеме премий. В результате глава СВ МТУ Росавиации получал с этого свыше одного миллиона рублей. Также с июня 2022 года по октябрь 2023 года Радюк многократно присваивал себе деньги. При этом он представлял авансовые отчеты, в которых содержались ложные сведения о завышенной стоимости понесенных трат на командировки. Сотрудники Следственного комитета при помощи коллег из ФСБ и МВД провели обыск в квартире главы СВ МТУ Росавиации. Во время этого были обнажены и изъяты предметы, представляющие интерес для следствия, и документация. На данный момент задержанный помещен под домашний арест.