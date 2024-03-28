28 марта 2024

Генштаб пообещал не привлекать срочников весеннего призыва к СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников. Курган , армия, солдаты, призывники, призывной пункт
В Генштабе пообещали не отправлять срочников на передовую Фото:

В ходе предстоящей весенней кампании солдатов-срочников, призванных в армию, не будут привлекать к участию в спецоперации. С таким заявлением выступил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Хочу успокоить призывников и их родителей — срок службы по призыву остается неизменным. Как и ранее, он составляет один год. Граждане, призванные на службу, к участию в СВО привлекаться не будут», — подчеркнул Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

Ранее в Генштабе ВС РФ сообщили о снятии с воинского учета призывников, которые достигли 27-летнего возраста до наступления 1 января текущего года. В прошлом году правительство страны утвердило постановление, которое касается изменения верхней границы призывного возраста до 30 лет, передает RT. Редакция URA.RU подготовила подробный материал о том, как пройдет призыв в 2024 году.

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В ходе предстоящей весенней кампании солдатов-срочников, призванных в армию, не будут привлекать к участию в спецоперации. С таким заявлением выступил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский. «Хочу успокоить призывников и их родителей — срок службы по призыву остается неизменным. Как и ранее, он составляет один год. Граждане, призванные на службу, к участию в СВО привлекаться не будут», — подчеркнул Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда». Ранее в Генштабе ВС РФ сообщили о снятии с воинского учета призывников, которые достигли 27-летнего возраста до наступления 1 января текущего года. В прошлом году правительство страны утвердило постановление, которое касается изменения верхней границы призывного возраста до 30 лет, передает RT. Редакция URA.RU подготовила подробный материал о том, как пройдет призыв в 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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