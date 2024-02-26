Призыв-2024: кто пойдет на срочную службу и как будут приходить повестки

Весенний призыв в России стартует с 1 апреля

26 февраля 2024 в 09:33 Размер текста - 17 +

С 1 января 2024 года призывной возраст будет увеличен с 27 до 30 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Военный призыв в России в 2024 году традиционно пройдет в две волны: весенний — с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря. При этом с момента весенней кампании начнет действовать закон об изменении предельного возраста срочной службы. Президент РФ Владимир Путин поручил провести осенний призыв в текущем году с использованием электронного реестра. О том, как пройдет призыв в 2024 году — в материале URA.RU. Когда начинается призыв-2024 В России призывные кампании проходят дважды в год согласно закону «О воинской обязанности и военной службе». Весенний призыв проходит с 1 апреля по 15 июля, а осенний — с 1 октября по 31 декабря. Указ о призыве граждан на службу подписывает президент РФ. Жителей Крайнего Севера всегда призывают на месяц позже, педагогических работников — только весной (с 1 мая), жителей сельской местности, работающих на посевной и уборочной кампаниях — только осенью (с 15 октября). Срок службы — один год. Повышение призывного возраста С 1 января 2024 года призывной возраст будет увеличен с 27 до 30 лет, при этом минимальный возраст останется на уровне 18 лет. Однако нововведения не коснутся тех, кому исполнилось 27 лет до конца 2023 года, они остаются в запасе и не подпадают под призыв в текущем году. Граждане, имеющие отсрочки или освобождения от воинской службы категории Б «ограниченно годен», не подпадают под действие этого закона. Какие наказания появились за неявку в военкомат В России увеличили штрафы для призывников за неявку в военкомат. За это будет необходимо заплатить от 10 до 30 тысяч рублей. К тому же, если не сообщить об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы или же переезде на новое место жительства, штраф составит от тысячи до пяти тысяч рублей. Тем, кто не сообщил о выезде из России на период более шести месяцев, грозят штрафы от 5 до 15 тысяч рублей. За уклонение от медкомиссии — от 15 до 25 тысяч рублей. Электронный реестр Статья по теме Как будет проходить призыв по электронным повесткам Одно из самых ожидаемых и широко обсуждаемых нововведений в 2024 году — внедрение системы электронных повесток. К тому же, благодаря закону, подписанному в 2023 году, в России сформируют два электронных реестра. В первом будет содержаться вся информация о потенциальных призывниках, включая их личные медицинские данные, во втором — все выданные на тот или иной момент повестки о направлении на срочную службу. В соответствии с заявлением пресс-службы Кремля, осенний призыв 2024 впервые будет осуществляться при помощи единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток. Таким образом, повестка будет считаться врученной с момента публикации в личном кабинете на портале «Госуслуг» или через семь дней после размещения в реестре электронных повесток. Однако запуск цифрового сервиса не отменяет извещения на бумаге. Вызовы также будут отправлять по месту жительства и дублировать в электронном формате. По заявлению замглавы Минцифры Олега Качанова, полноценно реестр электронных повесток сможет заработать не раньше 2025 года, так как существуют «жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военный призыв в России в 2024 году традиционно пройдет в две волны: весенний — с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря. При этом с момента весенней кампании начнет действовать закон об изменении предельного возраста срочной службы. Президент РФ Владимир Путин поручил провести осенний призыв в текущем году с использованием электронного реестра. О том, как пройдет призыв в 2024 году — в материале URA.RU. В России призывные кампании проходят дважды в год согласно закону «О воинской обязанности и военной службе». Весенний призыв проходит с 1 апреля по 15 июля, а осенний — с 1 октября по 31 декабря. Указ о призыве граждан на службу подписывает президент РФ. Жителей Крайнего Севера всегда призывают на месяц позже, педагогических работников — только весной (с 1 мая), жителей сельской местности, работающих на посевной и уборочной кампаниях — только осенью (с 15 октября). Срок службы — один год. С 1 января 2024 года призывной возраст будет увеличен с 27 до 30 лет, при этом минимальный возраст останется на уровне 18 лет. Однако нововведения не коснутся тех, кому исполнилось 27 лет до конца 2023 года, они остаются в запасе и не подпадают под призыв в текущем году. Граждане, имеющие отсрочки или освобождения от воинской службы категории Б «ограниченно годен», не подпадают под действие этого закона. В России увеличили штрафы для призывников за неявку в военкомат. За это будет необходимо заплатить от 10 до 30 тысяч рублей. К тому же, если не сообщить об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы или же переезде на новое место жительства, штраф составит от тысячи до пяти тысяч рублей. Тем, кто не сообщил о выезде из России на период более шести месяцев, грозят штрафы от 5 до 15 тысяч рублей. За уклонение от медкомиссии — от 15 до 25 тысяч рублей. Одно из самых ожидаемых и широко обсуждаемых нововведений в 2024 году — внедрение системы электронных повесток. К тому же, благодаря закону, подписанному в 2023 году, в России сформируют два электронных реестра. В первом будет содержаться вся информация о потенциальных призывниках, включая их личные медицинские данные, во втором — все выданные на тот или иной момент повестки о направлении на срочную службу. В соответствии с заявлением пресс-службы Кремля, осенний призыв 2024 впервые будет осуществляться при помощи единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток. Таким образом, повестка будет считаться врученной с момента публикации в личном кабинете на портале «Госуслуг» или через семь дней после размещения в реестре электронных повесток. Однако запуск цифрового сервиса не отменяет извещения на бумаге. Вызовы также будут отправлять по месту жительства и дублировать в электронном формате. По заявлению замглавы Минцифры Олега Качанова, полноценно реестр электронных повесток сможет заработать не раньше 2025 года, так как существуют «жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности».