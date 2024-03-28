28 марта 2024

Губернатор Гладков: над Белгородом сбито 15 воздушных целей ВСУ

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Над Белгородом сработала система ПВО, сообщил Вячеслав Гладков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Над Белгородом и Белгородским районом сработала сбито 15 воздушных целей ВСУ на подлете к городу. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 15 воздушных целей на подлете к городу», — написал Гладков в своем telegram-канале. В результате атаки ВСУ, выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одном из многоквартирных домов осколки снаряда сильно повредили балкон одной квартиры. О пострадавших не сообщается.

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Над Белгородом и Белгородским районом сработала сбито 15 воздушных целей ВСУ на подлете к городу. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 15 воздушных целей на подлете к городу», — написал Гладков в своем telegram-канале. В результате атаки ВСУ, выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одном из многоквартирных домов осколки снаряда сильно повредили балкон одной квартиры. О пострадавших не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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