Губернатор Гладков: над Белгородом сбито 15 воздушных целей ВСУ

29 марта 2024 в 06:28 Размер текста - 17 +

Над Белгородом сработала система ПВО, сообщил Вячеслав Гладков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над Белгородом и Белгородским районом сработала сбито 15 воздушных целей ВСУ на подлете к городу. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 15 воздушных целей на подлете к городу», — написал Гладков в своем telegram-канале. В результате атаки ВСУ, выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одном из многоквартирных домов осколки снаряда сильно повредили балкон одной квартиры. О пострадавших не сообщается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Над Белгородом и Белгородским районом сработала сбито 15 воздушных целей ВСУ на подлете к городу. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 15 воздушных целей на подлете к городу», — написал Гладков в своем telegram-канале. В результате атаки ВСУ, выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одном из многоквартирных домов осколки снаряда сильно повредили балкон одной квартиры. О пострадавших не сообщается.