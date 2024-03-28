Молодые челябинцы реже остальных сами убирают дом

«Авито»: челябинцы все чаще вызывают клинеров на генуборку

29 марта 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

Генуборка стала самой востребованной услугой клинеров среди челябинцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Молодые жители Челябинска реже остальных убирают дом самостоятельно. Как выяснили аналитики платформы «Авито Услуги», 15% зумеров в возрасте до 24 лет приглашают специалистов со стороны. «Активнее всего услугами клинеров пользуются зумеры. Среди горожан в возрасте от 18 до 24 лет 15% признались, что заказывают уборку 1 — 2 раза в неделю. Еще 13% поручают ее клинерам раз в две недели, а 17% делегируют эту задачу 2 — 3 раза в месяц», — выяснили на «Авито Услугах». Исследование также показало, что в целом по Челябинску 18% жителей уже используют услуги клининговых компаний, а 22% планируют делегировать уборку своего жилья специалистам в ближайшем будущем. За 2023 год спрос на клининговые услуги в городе значительно увеличился. Общий рост составил 41%. При этом наибольший интерес вызывали генеральная уборка (63% заказов), химчистка мебели и ковров (57%). Также оказались востребованы мытье окон (56%) и поддерживающая уборка (43%). Наибольшая динамика наблюдалась по услугам поддерживающей уборки и мойки окон. Спрос на них вырос на 285% и 91% соответственно. Женщины заказывали генеральную уборку чаще мужчин: 52% против 42% соответственно. Важным аспектом выбора исполнителя для челябинцев является доверие и качество предоставляемых услуг. «Рынок подхватил растущий спрос на клининг-услуги, и количество предложений от специалистов за 2023 год выросло на 48%. Советуем обращать внимание на рейтинг специалистов и отзывы предыдущих клиентов, это поможет сделать выбор в пользу качественной услуги», — отметил руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» платформы Александр Семочкин. Тенденция совпала с общероссийским трендом на увеличение спроса на услуги по дому. Потребность коррелирует с ускорением темпов жизни и стремлением людей высвобождать время для личных или других целей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Молодые жители Челябинска реже остальных убирают дом самостоятельно. Как выяснили аналитики платформы «Авито Услуги», 15% зумеров в возрасте до 24 лет приглашают специалистов со стороны. «Активнее всего услугами клинеров пользуются зумеры. Среди горожан в возрасте от 18 до 24 лет 15% признались, что заказывают уборку 1 — 2 раза в неделю. Еще 13% поручают ее клинерам раз в две недели, а 17% делегируют эту задачу 2 — 3 раза в месяц», — выяснили на «Авито Услугах». Исследование также показало, что в целом по Челябинску 18% жителей уже используют услуги клининговых компаний, а 22% планируют делегировать уборку своего жилья специалистам в ближайшем будущем. За 2023 год спрос на клининговые услуги в городе значительно увеличился. Общий рост составил 41%. При этом наибольший интерес вызывали генеральная уборка (63% заказов), химчистка мебели и ковров (57%). Также оказались востребованы мытье окон (56%) и поддерживающая уборка (43%). Наибольшая динамика наблюдалась по услугам поддерживающей уборки и мойки окон. Спрос на них вырос на 285% и 91% соответственно. Женщины заказывали генеральную уборку чаще мужчин: 52% против 42% соответственно. Важным аспектом выбора исполнителя для челябинцев является доверие и качество предоставляемых услуг. «Рынок подхватил растущий спрос на клининг-услуги, и количество предложений от специалистов за 2023 год выросло на 48%. Советуем обращать внимание на рейтинг специалистов и отзывы предыдущих клиентов, это поможет сделать выбор в пользу качественной услуги», — отметил руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» платформы Александр Семочкин. Тенденция совпала с общероссийским трендом на увеличение спроса на услуги по дому. Потребность коррелирует с ускорением темпов жизни и стремлением людей высвобождать время для личных или других целей.