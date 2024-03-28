28 марта 2024

Полицейские пришли с обысками в свердловскую санчасть

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, поликлиника, медик, больница, машина скорой помощи, медицина
В ЦМСЧ заявили, что Гарик Хачатрян город не покидал и штатно провел совещание Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) силовики с автоматами пришли с обысками в Центральную медико-санитарную часть №31 (ЦМСЧ). Об этом URA.RU рассказал информированный источник.

Обыски прошли вечером 28 марта. «Вероятно, они могут быть связаны с уголовным делом, в котором может фигурировать начальник ЦМСЧ Гарик Хачатрян. Его подозревают в мошенничестве», — считает инсайдер агентства.

По словам второго собеседника, Хачатрян мог уехать из Новоуральска до прихода силовиков. При этом в пресс-службе ЦМСЧ пояснили URA.RU, что руководитель находится на рабочем месте. «Все по плану, утром провел совещание, сейчас работает по задачам», — пояснил представитель учреждения. Комментировать визит силовиков он не стал. От комментариев отказались и в СУ СК по Свердловской области.

Оперативно связаться с Хачатряном не удалось. Он не прочитал сообщение в мессенджере. Хачатряну 45 лет. Осенью 2023 года он возглавил ЦМСЧ-31. До этого работал в Реутове (Московская область).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новоуральске (Свердловская область) силовики с автоматами пришли с обысками в Центральную медико-санитарную часть №31 (ЦМСЧ). Об этом URA.RU рассказал информированный источник. Обыски прошли вечером 28 марта. «Вероятно, они могут быть связаны с уголовным делом, в котором может фигурировать начальник ЦМСЧ Гарик Хачатрян. Его подозревают в мошенничестве», — считает инсайдер агентства. По словам второго собеседника, Хачатрян мог уехать из Новоуральска до прихода силовиков. При этом в пресс-службе ЦМСЧ пояснили URA.RU, что руководитель находится на рабочем месте. «Все по плану, утром провел совещание, сейчас работает по задачам», — пояснил представитель учреждения. Комментировать визит силовиков он не стал. От комментариев отказались и в СУ СК по Свердловской области. Оперативно связаться с Хачатряном не удалось. Он не прочитал сообщение в мессенджере. Хачатряну 45 лет. Осенью 2023 года он возглавил ЦМСЧ-31. До этого работал в Реутове (Московская область).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...