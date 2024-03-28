Полицейские пришли с обысками в свердловскую санчасть

29 марта 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

В ЦМСЧ заявили, что Гарик Хачатрян город не покидал и штатно провел совещание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новоуральске (Свердловская область) силовики с автоматами пришли с обысками в Центральную медико-санитарную часть №31 (ЦМСЧ). Об этом URA.RU рассказал информированный источник. Обыски прошли вечером 28 марта. «Вероятно, они могут быть связаны с уголовным делом, в котором может фигурировать начальник ЦМСЧ Гарик Хачатрян. Его подозревают в мошенничестве», — считает инсайдер агентства. По словам второго собеседника, Хачатрян мог уехать из Новоуральска до прихода силовиков. При этом в пресс-службе ЦМСЧ пояснили URA.RU, что руководитель находится на рабочем месте. «Все по плану, утром провел совещание, сейчас работает по задачам», — пояснил представитель учреждения. Комментировать визит силовиков он не стал. От комментариев отказались и в СУ СК по Свердловской области. Оперативно связаться с Хачатряном не удалось. Он не прочитал сообщение в мессенджере. Хачатряну 45 лет. Осенью 2023 года он возглавил ЦМСЧ-31. До этого работал в Реутове (Московская область). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новоуральске (Свердловская область) силовики с автоматами пришли с обысками в Центральную медико-санитарную часть №31 (ЦМСЧ). Об этом URA.RU рассказал информированный источник. Обыски прошли вечером 28 марта. «Вероятно, они могут быть связаны с уголовным делом, в котором может фигурировать начальник ЦМСЧ Гарик Хачатрян. Его подозревают в мошенничестве», — считает инсайдер агентства. По словам второго собеседника, Хачатрян мог уехать из Новоуральска до прихода силовиков. При этом в пресс-службе ЦМСЧ пояснили URA.RU, что руководитель находится на рабочем месте. «Все по плану, утром провел совещание, сейчас работает по задачам», — пояснил представитель учреждения. Комментировать визит силовиков он не стал. От комментариев отказались и в СУ СК по Свердловской области. Оперативно связаться с Хачатряном не удалось. Он не прочитал сообщение в мессенджере. Хачатряну 45 лет. Осенью 2023 года он возглавил ЦМСЧ-31. До этого работал в Реутове (Московская область).