30 марта 2024
29 марта 2024

Уровень воды в реке Курганской области за сутки поднялся на 12 сантиметров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, река исеть, водоем, течение, водный порог
Уровень воды в реке Исеть составляет -69 сантиметров над нулем роста (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в реке Исеть в Шадринске Курганской области поднялся за сутки на 12 сантиметров. Об этом сообщается на гидрометеорологическом сайте.

«На 29 марта уровень воды в реке Исеть по данным гидропоста, который находится в Шадринске, составляет -69 сантиметров над нулем роста. Уровень воды повысился на 12 сантиметров», — сообщается на сайте.

Сообщалось, что за сутки в Курганской области уровень воды вырос почти во всех реках. Наибольший прирост замечен в реке Исеть в Далматово, показатель вырос на 18 сантиметров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уровень воды в реке Исеть в Шадринске Курганской области поднялся за сутки на 12 сантиметров. Об этом сообщается на гидрометеорологическом сайте. «На 29 марта уровень воды в реке Исеть по данным гидропоста, который находится в Шадринске, составляет -69 сантиметров над нулем роста. Уровень воды повысился на 12 сантиметров», — сообщается на сайте. Сообщалось, что за сутки в Курганской области уровень воды вырос почти во всех реках. Наибольший прирост замечен в реке Исеть в Далматово, показатель вырос на 18 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...