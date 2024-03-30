Уровень воды в реке Курганской области за сутки поднялся на 12 сантиметров

Уровень воды в реке Исеть составляет -69 сантиметров над нулем роста (архивное фото)
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Уровень воды в реке Исеть в Шадринске Курганской области поднялся за сутки на 12 сантиметров. Об этом сообщается на гидрометеорологическом сайте.
«На 29 марта уровень воды в реке Исеть по данным гидропоста, который находится в Шадринске, составляет -69 сантиметров над нулем роста. Уровень воды повысился на 12 сантиметров», — сообщается на сайте.
Сообщалось, что за сутки в Курганской области уровень воды вырос почти во всех реках. Наибольший прирост замечен в реке Исеть в Далматово, показатель вырос на 18 сантиметров.
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