В какой курганской реке наибольшее повышение уровня воды. Инфографика

Река Исеть в Далматово за сутки поднялась на 18 сантиметров

29 марта 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Курганские реки продолжают повышать уровень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области за сутки почти во всех реках вырос уровень воды. Наибольшее повышение показателя заметили в реке Исеть в Далматово. Корреспондент URA.RU собрала общую информацию о том, как обстоят дела с уровнем водоемов в Курганской области. «По данным на 28 марта 2024 года, в Курганской области наибольший прирост по уровню воды замечен в реке Исеть в Далматово. Там показатель вырос на 18 и составил -12 сантиметров над нулем гидропоста. За сутки также вырос показатель реки Тобол в селе Звериноголовское. Уровень воды увеличился на семь и достиг 222 сантиметров», — указано в открытых данных гидрометеорологических сайтов. Река Исеть также поднялась в Катайске, Шадринске и селе Мехонское. Там показатель увеличился на два, пять и шесть сантиметров соответственно. В Курганской области также вырос уровень воды в реке Миасс. В Каргаполье гидрологи зафиксировали увеличение показателя на четыре сантиметра. Уровень воды в Миассе на 28 марта составил 69 сантиметров. При этом, показатель в реке Тобол в Кургане, наоборот, уменьшился за сутки. 28 марта уровень воды составил -16 сантиметров, что по сравнению с 27 марта меньше на два сантиметра. Вырос показатель и у реки Уй. Уровень воды вырос на единицу и составил 173 сантиметра. Согласно прогнозам гидрологов, в 2024 году опасность затопления грозит 22 населенным пунктам Курганской области. Жителей сел и деревень из подтопляемых зон просят быть готовыми к эвакуации. Спасатели уже призывают собирать так называемые «тревожные чемоданчики». В них рекомендуют положить аптечку, теплые вещи, документы и прочие необходимые вещи. Наибольшее повышение прогнозируют для реки Тобол в селе Звериноголовское. Там ожидают повышения уровня до 850 сантиметров. В этом году под воду рискует уйти и шоссе Тюнина в Кургане. Специалисты прогнозируют опасное повышение воды в реке Тобол до значения в 750 сантиметров (для Кургана критическим значением является уровень в 720 сантиметров). В Курганской области уровень воды в реках продолжает расти URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области за сутки почти во всех реках вырос уровень воды. Наибольшее повышение показателя заметили в реке Исеть в Далматово. Корреспондент URA.RU собрала общую информацию о том, как обстоят дела с уровнем водоемов в Курганской области. «По данным на 28 марта 2024 года, в Курганской области наибольший прирост по уровню воды замечен в реке Исеть в Далматово. Там показатель вырос на 18 и составил -12 сантиметров над нулем гидропоста. За сутки также вырос показатель реки Тобол в селе Звериноголовское. Уровень воды увеличился на семь и достиг 222 сантиметров», — указано в открытых данных гидрометеорологических сайтов. Река Исеть также поднялась в Катайске, Шадринске и селе Мехонское. Там показатель увеличился на два, пять и шесть сантиметров соответственно. В Курганской области также вырос уровень воды в реке Миасс. В Каргаполье гидрологи зафиксировали увеличение показателя на четыре сантиметра. Уровень воды в Миассе на 28 марта составил 69 сантиметров. При этом, показатель в реке Тобол в Кургане, наоборот, уменьшился за сутки. 28 марта уровень воды составил -16 сантиметров, что по сравнению с 27 марта меньше на два сантиметра. Вырос показатель и у реки Уй. Уровень воды вырос на единицу и составил 173 сантиметра. Согласно прогнозам гидрологов, в 2024 году опасность затопления грозит 22 населенным пунктам Курганской области. Жителей сел и деревень из подтопляемых зон просят быть готовыми к эвакуации. Спасатели уже призывают собирать так называемые «тревожные чемоданчики». В них рекомендуют положить аптечку, теплые вещи, документы и прочие необходимые вещи. Наибольшее повышение прогнозируют для реки Тобол в селе Звериноголовское. Там ожидают повышения уровня до 850 сантиметров. В этом году под воду рискует уйти и шоссе Тюнина в Кургане. Специалисты прогнозируют опасное повышение воды в реке Тобол до значения в 750 сантиметров (для Кургана критическим значением является уровень в 720 сантиметров).