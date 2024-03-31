МЧС показало, как спасает людей и животных в затопленном Алтайском крае. Фоторепортаж

МЧС: в зонах наводнения в Алтайском крае почти 500 жилых домов
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, спасатели
Спасатели проводят постоянный мониторинг ситуации, заявили в МЧС Фото:

Спасатели МЧС России продолжают помогать жителям Алтайского края. По сообщению министерства, помощь в эвакуации из районов затопления оказывается как людям, так и животным.

Масштаб наводнения

По последним данным, в зонах наводнений находится 478 жилых домов и 943 участка в 40 населенных пунктах. В telegram-канале МЧС сообщается, что произведено ограничение движения на девяти участках автодорог.

В зоне подтопления остается 478 жилых домов
В зоне подтопления остается 478 жилых домов
Фото:

Эвакуация населения

В трех временных убежищах находятся 165 человек, включая 30 детей. Им оказывается необходимая помощь.

Помощь оказывается и животным
Помощь оказывается и животным
Фото:

Как спасатели проводят операцию

Происходит постоянный мониторинг ситуации, включая применение беспилотных авиационных систем. Специалисты МЧС обходят дворы, эвакуируют людей и домашних животных на своих руках в зоне бедствия.

Спасатели МЧС России обходят дворовые территории
Спасатели МЧС России обходят дворовые территории
Фото:

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Спасатели МЧС России продолжают помогать жителям Алтайского края. По сообщению министерства, помощь в эвакуации из районов затопления оказывается как людям, так и животным. По последним данным, в зонах наводнений находится 478 жилых домов и 943 участка в 40 населенных пунктах. В telegram-канале МЧС сообщается, что произведено ограничение движения на девяти участках автодорог. В трех временных убежищах находятся 165 человек, включая 30 детей. Им оказывается необходимая помощь. Происходит постоянный мониторинг ситуации, включая применение беспилотных авиационных систем. Специалисты МЧС обходят дворы, эвакуируют людей и домашних животных на своих руках в зоне бедствия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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