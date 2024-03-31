Спасатели МЧС России продолжают помогать жителям Алтайского края. По сообщению министерства, помощь в эвакуации из районов затопления оказывается как людям, так и животным.
Масштаб наводнения
По последним данным, в зонах наводнений находится 478 жилых домов и 943 участка в 40 населенных пунктах. В telegram-канале МЧС сообщается, что произведено ограничение движения на девяти участках автодорог.
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Спасатели МЧС России продолжают помогать жителям Алтайского края. По сообщению министерства, помощь в эвакуации из районов затопления оказывается как людям, так и животным. По последним данным, в зонах наводнений находится 478 жилых домов и 943 участка в 40 населенных пунктах. В telegram-канале МЧС сообщается, что произведено ограничение движения на девяти участках автодорог. В трех временных убежищах находятся 165 человек, включая 30 детей. Им оказывается необходимая помощь. Происходит постоянный мониторинг ситуации, включая применение беспилотных авиационных систем. Специалисты МЧС обходят дворы, эвакуируют людей и домашних животных на своих руках в зоне бедствия.