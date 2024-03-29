29 марта 2024

Власти Кургана укрепят дамбу накануне паводка

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Пустые улицы во время нерабочих дней. Курган , дамба, река тобол, паводок, дамба кургана, водоконал
В Кургане готовятся к паводку Фото:
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Мэрия Кургана ищет подрядчика, который займется укреплением дамбы. Инженерное сооружение защищает город от паводка. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Выполнение работ в рамках противопаводковых мероприятий в Кургане. Транспортировка грунта на дамбу, перекачка и откачка воды. Начальная цена контракта 6 000 000 рублей», — указано в документации тендера.

Согласно проекту контракта, подрядчик должен укрепить дамбу в районе рек Черная, Шум (возле аэропорта), а также засыпать грунтом разрывы инженерной защиты на улице Гагарина, в Карчевской роще, поселке ТЭЦ и на улице Крупской (шандор). При необходимости, требуется укрепить аварийные места на дамбе, откачать воду. Подрядчика планируется найти в начале апреля, исполнять контракт он будет до 1 июня.

Курган от наводнений защищает дамба, которую строили с 1987 до 1997 года. Инженерное сооружение имеет протяженность от «Синтеза» до Омского моста.

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Мэрия Кургана ищет подрядчика, который займется укреплением дамбы. Инженерное сооружение защищает город от паводка. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Выполнение работ в рамках противопаводковых мероприятий в Кургане. Транспортировка грунта на дамбу, перекачка и откачка воды. Начальная цена контракта 6 000 000 рублей», — указано в документации тендера. Согласно проекту контракта, подрядчик должен укрепить дамбу в районе рек Черная, Шум (возле аэропорта), а также засыпать грунтом разрывы инженерной защиты на улице Гагарина, в Карчевской роще, поселке ТЭЦ и на улице Крупской (шандор). При необходимости, требуется укрепить аварийные места на дамбе, откачать воду. Подрядчика планируется найти в начале апреля, исполнять контракт он будет до 1 июня. Курган от наводнений защищает дамба, которую строили с 1987 до 1997 года. Инженерное сооружение имеет протяженность от «Синтеза» до Омского моста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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