Власти Кургана укрепят дамбу накануне паводка

30 марта 2024 в 03:43 Размер текста - 17 +

В Кургане готовятся к паводку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Мэрия Кургана ищет подрядчика, который займется укреплением дамбы. Инженерное сооружение защищает город от паводка. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Выполнение работ в рамках противопаводковых мероприятий в Кургане. Транспортировка грунта на дамбу, перекачка и откачка воды. Начальная цена контракта 6 000 000 рублей», — указано в документации тендера. Согласно проекту контракта, подрядчик должен укрепить дамбу в районе рек Черная, Шум (возле аэропорта), а также засыпать грунтом разрывы инженерной защиты на улице Гагарина, в Карчевской роще, поселке ТЭЦ и на улице Крупской (шандор). При необходимости, требуется укрепить аварийные места на дамбе, откачать воду. Подрядчика планируется найти в начале апреля, исполнять контракт он будет до 1 июня. Курган от наводнений защищает дамба, которую строили с 1987 до 1997 года. Инженерное сооружение имеет протяженность от «Синтеза» до Омского моста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Кургана ищет подрядчика, который займется укреплением дамбы. Инженерное сооружение защищает город от паводка. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Выполнение работ в рамках противопаводковых мероприятий в Кургане. Транспортировка грунта на дамбу, перекачка и откачка воды. Начальная цена контракта 6 000 000 рублей», — указано в документации тендера. Согласно проекту контракта, подрядчик должен укрепить дамбу в районе рек Черная, Шум (возле аэропорта), а также засыпать грунтом разрывы инженерной защиты на улице Гагарина, в Карчевской роще, поселке ТЭЦ и на улице Крупской (шандор). При необходимости, требуется укрепить аварийные места на дамбе, откачать воду. Подрядчика планируется найти в начале апреля, исполнять контракт он будет до 1 июня. Курган от наводнений защищает дамба, которую строили с 1987 до 1997 года. Инженерное сооружение имеет протяженность от «Синтеза» до Омского моста.