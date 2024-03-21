Врио главы Кургана Аргышева выступила с обращением из-за наводнения. Видео

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Открытие штаба общественной поддержки Путина с Шумковым и Ильтяковым. Курган, аргышева анастасия
Врио главы Кургана Аргышева призвала горожан страховать жилье Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Врио главы Кургана Анастасия Аргышева выступила с заявлением из-за предварительных прогнозов, по которым в регионе начнутся паводки. Чиновница напомнила жителям о том, что следует делать в случае чрезвычайного происшествия. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии Кургана.

«По предварительным прогнозам в Кургане этой весной ожидается половодье. В зоне возможного подтопления могут оказаться некоторые территории города. Курганцам нужно быть готовыми к возможному половодью. Заранее подготовить необходимые документы и вещи, они всегда должны быть под рукой», — выступила Аргышева.

В посте мэрии также указано, что горожанам следует нужно следить за пожилыми родственниками, маломобильными членами семьи и детьми. В случае ЧП нужно быть готовыми вместе с ними покинуть дом. Глава Кургана Аргышева также порекомендовала жителям зарегистрировать и застраховать свое жилье.

Ранее URA.RU писало, что исполняющий обязанности главы департамента природных ресурсов Курганской области Валерий Земляных срочно обратился к жителям из-за паводка. Чиновник призвал жителей застраховать свое жилье, а также напомнил, какие территории могут быть в зоне подтопления.

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Врио главы Кургана Анастасия Аргышева выступила с заявлением из-за предварительных прогнозов, по которым в регионе начнутся паводки. Чиновница напомнила жителям о том, что следует делать в случае чрезвычайного происшествия. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии Кургана. «По предварительным прогнозам в Кургане этой весной ожидается половодье. В зоне возможного подтопления могут оказаться некоторые территории города. Курганцам нужно быть готовыми к возможному половодью. Заранее подготовить необходимые документы и вещи, они всегда должны быть под рукой», — выступила Аргышева. В посте мэрии также указано, что горожанам следует нужно следить за пожилыми родственниками, маломобильными членами семьи и детьми. В случае ЧП нужно быть готовыми вместе с ними покинуть дом. Глава Кургана Аргышева также порекомендовала жителям зарегистрировать и застраховать свое жилье. Ранее URA.RU писало, что исполняющий обязанности главы департамента природных ресурсов Курганской области Валерий Земляных срочно обратился к жителям из-за паводка. Чиновник призвал жителей застраховать свое жилье, а также напомнил, какие территории могут быть в зоне подтопления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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