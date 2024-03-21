Врио главы Кургана Аргышева выступила с обращением из-за наводнения. Видео

21 марта 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

Врио главы Кургана Аргышева призвала горожан страховать жилье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Врио главы Кургана Анастасия Аргышева выступила с заявлением из-за предварительных прогнозов, по которым в регионе начнутся паводки. Чиновница напомнила жителям о том, что следует делать в случае чрезвычайного происшествия. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии Кургана. «По предварительным прогнозам в Кургане этой весной ожидается половодье. В зоне возможного подтопления могут оказаться некоторые территории города. Курганцам нужно быть готовыми к возможному половодью. Заранее подготовить необходимые документы и вещи, они всегда должны быть под рукой», — выступила Аргышева. В посте мэрии также указано, что горожанам следует нужно следить за пожилыми родственниками, маломобильными членами семьи и детьми. В случае ЧП нужно быть готовыми вместе с ними покинуть дом. Глава Кургана Аргышева также порекомендовала жителям зарегистрировать и застраховать свое жилье. Ранее URA.RU писало, что исполняющий обязанности главы департамента природных ресурсов Курганской области Валерий Земляных срочно обратился к жителям из-за паводка. Чиновник призвал жителей застраховать свое жилье, а также напомнил, какие территории могут быть в зоне подтопления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио главы Кургана Анастасия Аргышева выступила с заявлением из-за предварительных прогнозов, по которым в регионе начнутся паводки. Чиновница напомнила жителям о том, что следует делать в случае чрезвычайного происшествия. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии Кургана. «По предварительным прогнозам в Кургане этой весной ожидается половодье. В зоне возможного подтопления могут оказаться некоторые территории города. Курганцам нужно быть готовыми к возможному половодью. Заранее подготовить необходимые документы и вещи, они всегда должны быть под рукой», — выступила Аргышева. В посте мэрии также указано, что горожанам следует нужно следить за пожилыми родственниками, маломобильными членами семьи и детьми. В случае ЧП нужно быть готовыми вместе с ними покинуть дом. Глава Кургана Аргышева также порекомендовала жителям зарегистрировать и застраховать свое жилье. Ранее URA.RU писало, что исполняющий обязанности главы департамента природных ресурсов Курганской области Валерий Земляных срочно обратился к жителям из-за паводка. Чиновник призвал жителей застраховать свое жилье, а также напомнил, какие территории могут быть в зоне подтопления.