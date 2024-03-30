В ХМАО сильно вырос спрос на детских психологов в марте 2024 года

31 марта 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

В регионе количество объявлений о детских психологов за год выросло вдвое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители ХМАО в марте этого года стали на 161% чаще обращаться к детским психологам по сравнению с таким же периодом 2023 года. Об этом URA.RU сообщил руководитель категории «Красота и здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников. «В марте 2024 года в ХМАО спрос на услуги детских психологов вырос на 161% по сравнению с мартом 2023. Вместе с тем количество объявлений от детских психологов за год выросло вдвое (+128%)», — рассказали специалисты. Средняя стоимость услуг детских психологов в регионе начинается от 1200 рублей за час. Конечная стоимость сеанса варьируется от стажа и квалификации специалиста. По словам специалистов «Авито», спрос вырос не только на детских психологов, но и на семейных. Рост на эти услуги составил 6%. Прием стоит от 1750 рублей за час. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители ХМАО в марте этого года стали на 161% чаще обращаться к детским психологам по сравнению с таким же периодом 2023 года. Об этом URA.RU сообщил руководитель категории «Красота и здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников. «В марте 2024 года в ХМАО спрос на услуги детских психологов вырос на 161% по сравнению с мартом 2023. Вместе с тем количество объявлений от детских психологов за год выросло вдвое (+128%)», — рассказали специалисты. Средняя стоимость услуг детских психологов в регионе начинается от 1200 рублей за час. Конечная стоимость сеанса варьируется от стажа и квалификации специалиста. По словам специалистов «Авито», спрос вырос не только на детских психологов, но и на семейных. Рост на эти услуги составил 6%. Прием стоит от 1750 рублей за час.