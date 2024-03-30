30 марта 2024

В ХМАО сильно вырос спрос на детских психологов в марте 2024 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Реабилитационный центр "Урал без наркотиков". Екатеринбург, психолог
В регионе количество объявлений о детских психологов за год выросло вдвое Фото:

Жители ХМАО в марте этого года стали на 161% чаще обращаться к детским психологам по сравнению с таким же периодом 2023 года. Об этом URA.RU сообщил руководитель категории «Красота и здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников.

«В марте 2024 года в ХМАО спрос на услуги детских психологов вырос на 161% по сравнению с мартом 2023. Вместе с тем количество объявлений от детских психологов за год выросло вдвое (+128%)», — рассказали специалисты.

Средняя стоимость услуг детских психологов в регионе начинается от 1200 рублей за час. Конечная стоимость сеанса варьируется от стажа и квалификации специалиста.

По словам специалистов «Авито», спрос вырос не только на детских психологов, но и на семейных. Рост на эти услуги составил 6%. Прием стоит от 1750 рублей за час.

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Жители ХМАО в марте этого года стали на 161% чаще обращаться к детским психологам по сравнению с таким же периодом 2023 года. Об этом URA.RU сообщил руководитель категории «Красота и здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников. «В марте 2024 года в ХМАО спрос на услуги детских психологов вырос на 161% по сравнению с мартом 2023. Вместе с тем количество объявлений от детских психологов за год выросло вдвое (+128%)», — рассказали специалисты. Средняя стоимость услуг детских психологов в регионе начинается от 1200 рублей за час. Конечная стоимость сеанса варьируется от стажа и квалификации специалиста. По словам специалистов «Авито», спрос вырос не только на детских психологов, но и на семейных. Рост на эти услуги составил 6%. Прием стоит от 1750 рублей за час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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