Жители ХМАО в марте стали чаще обращаться к психологам

Стоимость сеанса семейных психологов от 1750 рублей за час
Среди жителей ХМАО вырос спрос на семейных психологов в марте 2024 года. Рост на эти услуги составил +6%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».
«В марте 2024 года в ХМАО спрос на услуги семейных психологов вырос на 6% по сравнению с мартом 2023. Вместе с тем количество объявлений за год вырос на 42%», — рассказал специалист «Авито».
Стоимость услуг семейных психологов начинается от 1750 рублей за час. Конечная цена сеанса варьируется от стажа и квалификации специалиста, подчеркнули специалисты.
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