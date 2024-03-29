29 марта 2024

Жители ХМАО в марте стали чаще обращаться к психологам

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с психологом Александрой Алтайской. Екатеринбург, алтайская александра
Стоимость сеанса семейных психологов от 1750 рублей за час Фото:

Среди жителей ХМАО вырос спрос на семейных психологов в марте 2024 года. Рост на эти услуги составил +6%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».

«В марте 2024 года в ХМАО спрос на услуги семейных психологов вырос на 6% по сравнению с мартом 2023. Вместе с тем количество объявлений за год вырос на 42%», — рассказал специалист «Авито».

Стоимость услуг семейных психологов начинается от 1750 рублей за час. Конечная цена сеанса варьируется от стажа и квалификации специалиста, подчеркнули специалисты.

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Среди жителей ХМАО вырос спрос на семейных психологов в марте 2024 года. Рост на эти услуги составил +6%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «В марте 2024 года в ХМАО спрос на услуги семейных психологов вырос на 6% по сравнению с мартом 2023. Вместе с тем количество объявлений за год вырос на 42%», — рассказал специалист «Авито». Стоимость услуг семейных психологов начинается от 1750 рублей за час. Конечная цена сеанса варьируется от стажа и квалификации специалиста, подчеркнули специалисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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