В ХМАО стали пользоваться спросом междугородние грузоперевозки

01 апреля 2024 в 05:45 Размер текста - 17 +

Стоимость междугородних грузоперевозок снизилась на 17% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В марте 2024 года в ХМАО самыми популярными услугами по абсолютным показателям спроса стали аренда спецтехники, маникюр и педикюр, а также междугородние грузоперевозки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «Средняя стоимость аренды спецтехники начинается от 2500 рублей, услуг по маникюру и педикюру — от 1000 рублей и выше. Стоимость междугородних перевозок начинается от 20 рублей за один километр — это на 17% меньше, чем годом ранее», — рассказали специалисты. Они отметили, что эти услуги являются в марте этого года самыми востребованными в регионе. В то же время в марте наиболее заметно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос спрос на услуги мастеров по бровям и ресницам (+339%), услуги по созданию сайтов и приложений (+316%), а также аренду рабочего места (+124%). При выборе специалиста на платформе специалисты рекомендуют обращать внимание на рейтинг исполнителя и на отзывы от прошлых клиентов. Жители региона в марте этого года также стали на 161% чаще обращаться к детским психологам по сравнению с таким же периодом 2023 года. Средняя стоимость услуг начинается от 1200 рублей за час. Конечная цена сеанса варьируется от стажа и квалификации специалиста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В марте 2024 года в ХМАО самыми популярными услугами по абсолютным показателям спроса стали аренда спецтехники, маникюр и педикюр, а также междугородние грузоперевозки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «Средняя стоимость аренды спецтехники начинается от 2500 рублей, услуг по маникюру и педикюру — от 1000 рублей и выше. Стоимость междугородних перевозок начинается от 20 рублей за один километр — это на 17% меньше, чем годом ранее», — рассказали специалисты. Они отметили, что эти услуги являются в марте этого года самыми востребованными в регионе. В то же время в марте наиболее заметно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос спрос на услуги мастеров по бровям и ресницам (+339%), услуги по созданию сайтов и приложений (+316%), а также аренду рабочего места (+124%). При выборе специалиста на платформе специалисты рекомендуют обращать внимание на рейтинг исполнителя и на отзывы от прошлых клиентов. Жители региона в марте этого года также стали на 161% чаще обращаться к детским психологам по сравнению с таким же периодом 2023 года. Средняя стоимость услуг начинается от 1200 рублей за час. Конечная цена сеанса варьируется от стажа и квалификации специалиста.