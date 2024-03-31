31 марта 2024
30 марта 2024

В ХМАО стали пользоваться спросом междугородние грузоперевозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Введенское. Курган, грузоперевозки, фуры, трасса иртыш, грузовые машины, трасса курган челябинск, фургоны
Стоимость междугородних грузоперевозок снизилась на 17% Фото:

В марте 2024 года в ХМАО самыми популярными услугами по абсолютным показателям спроса стали аренда спецтехники, маникюр и педикюр, а также междугородние грузоперевозки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».

«Средняя стоимость аренды спецтехники начинается от 2500 рублей, услуг по маникюру и педикюру — от 1000 рублей и выше. Стоимость междугородних перевозок начинается от 20 рублей за один километр — это на 17% меньше, чем годом ранее», — рассказали специалисты. Они отметили, что эти услуги являются в марте этого года самыми востребованными в регионе.

В то же время в марте наиболее заметно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос спрос на услуги мастеров по бровям и ресницам (+339%), услуги по созданию сайтов и приложений (+316%), а также аренду рабочего места (+124%). При выборе специалиста на платформе специалисты рекомендуют обращать внимание на рейтинг исполнителя и на отзывы от прошлых клиентов.

Жители региона в марте этого года также стали на 161% чаще обращаться к детским психологам по сравнению с таким же периодом 2023 года. Средняя стоимость услуг начинается от 1200 рублей за час. Конечная цена сеанса варьируется от стажа и квалификации специалиста.

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В марте 2024 года в ХМАО самыми популярными услугами по абсолютным показателям спроса стали аренда спецтехники, маникюр и педикюр, а также междугородние грузоперевозки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «Средняя стоимость аренды спецтехники начинается от 2500 рублей, услуг по маникюру и педикюру — от 1000 рублей и выше. Стоимость междугородних перевозок начинается от 20 рублей за один километр — это на 17% меньше, чем годом ранее», — рассказали специалисты. Они отметили, что эти услуги являются в марте этого года самыми востребованными в регионе. В то же время в марте наиболее заметно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос спрос на услуги мастеров по бровям и ресницам (+339%), услуги по созданию сайтов и приложений (+316%), а также аренду рабочего места (+124%). При выборе специалиста на платформе специалисты рекомендуют обращать внимание на рейтинг исполнителя и на отзывы от прошлых клиентов. Жители региона в марте этого года также стали на 161% чаще обращаться к детским психологам по сравнению с таким же периодом 2023 года. Средняя стоимость услуг начинается от 1200 рублей за час. Конечная цена сеанса варьируется от стажа и квалификации специалиста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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