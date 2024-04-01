Названы места, где прятались раненые в ходе теракта в «Крокусе»

Некоторые раненые в результате теракта в «Крокус Сити Холле» прятались в вентиляционных шахтах. Люди также пытались укрыться там от пожара.
«Часть посетителей концерта „Пикника“ во время нападения прятались в технических проходах, коммуникационных коробах и вентиляционных шахтах», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что спасатели нашли в этих местах следы крови.
По данным канала, сначала люди прятались от террористов, потом пытались укрыться от пожара. Так, в одном из таких коробов спасатели обнаружили пострадавшего, заключили в сообщении.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По официальной информации, погибло не менее 144 человек.
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