Названы места, где прятались раненые в ходе теракта в «Крокусе»

Baza: раненые в ходе теракта в «Крокусе» прятались в вентиляционных шахтах
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Теракт в Крокус Сити Холл. 22 марта 2024. Московская область, пожарный вертолет, тушение пожара, крокус-сити, теракт в крокус сити
Раненые в ходе теракта в «Крокусе» прятались от пожара в коммуникационных коробах Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Некоторые раненые в результате теракта в «Крокус Сити Холле» прятались в вентиляционных шахтах. Люди также пытались укрыться там от пожара.

«Часть посетителей концерта „Пикника“ во время нападения прятались в технических проходах, коммуникационных коробах и вентиляционных шахтах», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что спасатели нашли в этих местах следы крови.

По данным канала, сначала люди прятались от террористов, потом пытались укрыться от пожара. Так, в одном из таких коробов спасатели обнаружили пострадавшего, заключили в сообщении.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По официальной информации, погибло не менее 144 человек.

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Некоторые раненые в результате теракта в «Крокус Сити Холле» прятались в вентиляционных шахтах. Люди также пытались укрыться там от пожара. «Часть посетителей концерта „Пикника“ во время нападения прятались в технических проходах, коммуникационных коробах и вентиляционных шахтах», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что спасатели нашли в этих местах следы крови. По данным канала, сначала люди прятались от террористов, потом пытались укрыться от пожара. Так, в одном из таких коробов спасатели обнаружили пострадавшего, заключили в сообщении. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По официальной информации, погибло не менее 144 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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