Названы места, где прятались раненые в ходе теракта в «Крокусе»

Baza: раненые в ходе теракта в «Крокусе» прятались в вентиляционных шахтах

01 апреля 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Раненые в ходе теракта в «Крокусе» прятались от пожара в коммуникационных коробах Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Некоторые раненые в результате теракта в «Крокус Сити Холле» прятались в вентиляционных шахтах. Люди также пытались укрыться там от пожара. «Часть посетителей концерта „Пикника“ во время нападения прятались в технических проходах, коммуникационных коробах и вентиляционных шахтах», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что спасатели нашли в этих местах следы крови. По данным канала, сначала люди прятались от террористов, потом пытались укрыться от пожара. Так, в одном из таких коробов спасатели обнаружили пострадавшего, заключили в сообщении. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По официальной информации, погибло не менее 144 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые раненые в результате теракта в «Крокус Сити Холле» прятались в вентиляционных шахтах. Люди также пытались укрыться там от пожара. «Часть посетителей концерта „Пикника“ во время нападения прятались в технических проходах, коммуникационных коробах и вентиляционных шахтах», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что спасатели нашли в этих местах следы крови. По данным канала, сначала люди прятались от террористов, потом пытались укрыться от пожара. Так, в одном из таких коробов спасатели обнаружили пострадавшего, заключили в сообщении. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По официальной информации, погибло не менее 144 человек.