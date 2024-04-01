В Финляндии назвали преимущество России перед Западом

Финский депутат Товери: РФ в Арктике обладает большей военной силой, чем Запад
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Российская сторона вооружает Арктику на протяжении последних 15 лет, заявил Пекка Товери Фото:

Россия в Арктике обладает большей военной мощью, чем западные страны. Об этом заявил финский генерал в отставке и депутат Пекка Товери.

«По состоянию на текущий момент Россия в военном отношении сильнее Запада в Арктике», — заявил Товери изданию The Sun, передает MK.RU. Он добавил, что российская сторона вооружает Арктику на протяжении последних 15 лет.

Ранее газета Business Insider писала, что государственный департамент США активизировал подготовку военных к условиям Арктики, что является частью стратегии противостояния России и Китаю в этом регионе. По данным издания, американская армия разработала новую стратегию для действий в холодном климате.

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Россия в Арктике обладает большей военной мощью, чем западные страны. Об этом заявил финский генерал в отставке и депутат Пекка Товери. «По состоянию на текущий момент Россия в военном отношении сильнее Запада в Арктике», — заявил Товери изданию The Sun, передает MK.RU. Он добавил, что российская сторона вооружает Арктику на протяжении последних 15 лет. Ранее газета Business Insider писала, что государственный департамент США активизировал подготовку военных к условиям Арктики, что является частью стратегии противостояния России и Китаю в этом регионе. По данным издания, американская армия разработала новую стратегию для действий в холодном климате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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