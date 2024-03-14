Business Insider: США начали подготовку к войне с РФ в Арктике

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, сектор газа, танк,  stock, цахал, наземная операция
Армия США разработала новую стратегию для действий в холодном климате, пишет Business Insider Фото:

Государственный департамент США активизировал подготовку военных к условиям Арктики, что является частью стратегии противостояния России и Китаю в этом регионе. Об этом сообщает газета Business Insider.

«США стали обращать больше внимания на подготовку армии к войне в Арктике. Это решение отражает растущее беспокойство из-за активности России и Китая», — указано в статье Business Insider.

Американская армия разработала новую стратегию для действий в холодном климате. В феврале на Аляске прошли масштабные учения для адаптации солдат к экстремальным условиям Арктики, напомнили в газете.

После окончания Холодной войны и переориентации на конфликты на Ближнем Востоке, способность США к операциям в Арктике снизилась. Однако теперь Пентагон стремится укрепить свое присутствие в регионе и увеличить сотрудничество с союзниками, такими как Канада и Дания, чтобы противостоять вызовам со стороны России и Китая.

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Государственный департамент США активизировал подготовку военных к условиям Арктики, что является частью стратегии противостояния России и Китаю в этом регионе. Об этом сообщает газета Business Insider. «США стали обращать больше внимания на подготовку армии к войне в Арктике. Это решение отражает растущее беспокойство из-за активности России и Китая», — указано в статье Business Insider. Американская армия разработала новую стратегию для действий в холодном климате. В феврале на Аляске прошли масштабные учения для адаптации солдат к экстремальным условиям Арктики, напомнили в газете. После окончания Холодной войны и переориентации на конфликты на Ближнем Востоке, способность США к операциям в Арктике снизилась. Однако теперь Пентагон стремится укрепить свое присутствие в регионе и увеличить сотрудничество с союзниками, такими как Канада и Дания, чтобы противостоять вызовам со стороны России и Китая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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