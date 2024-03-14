Business Insider: США начали подготовку к войне с РФ в Арктике

14 марта 2024 в 06:44 Размер текста - 17 +

Армия США разработала новую стратегию для действий в холодном климате, пишет Business Insider Фото: Министерство обороны Израиля Государственный департамент США активизировал подготовку военных к условиям Арктики, что является частью стратегии противостояния России и Китаю в этом регионе. Об этом сообщает газета Business Insider. «США стали обращать больше внимания на подготовку армии к войне в Арктике. Это решение отражает растущее беспокойство из-за активности России и Китая», — указано в статье Business Insider. Американская армия разработала новую стратегию для действий в холодном климате. В феврале на Аляске прошли масштабные учения для адаптации солдат к экстремальным условиям Арктики, напомнили в газете. После окончания Холодной войны и переориентации на конфликты на Ближнем Востоке, способность США к операциям в Арктике снизилась. Однако теперь Пентагон стремится укрепить свое присутствие в регионе и увеличить сотрудничество с союзниками, такими как Канада и Дания, чтобы противостоять вызовам со стороны России и Китая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Государственный департамент США активизировал подготовку военных к условиям Арктики, что является частью стратегии противостояния России и Китаю в этом регионе. Об этом сообщает газета Business Insider. «США стали обращать больше внимания на подготовку армии к войне в Арктике. Это решение отражает растущее беспокойство из-за активности России и Китая», — указано в статье Business Insider. Американская армия разработала новую стратегию для действий в холодном климате. В феврале на Аляске прошли масштабные учения для адаптации солдат к экстремальным условиям Арктики, напомнили в газете. После окончания Холодной войны и переориентации на конфликты на Ближнем Востоке, способность США к операциям в Арктике снизилась. Однако теперь Пентагон стремится укрепить свое присутствие в регионе и увеличить сотрудничество с союзниками, такими как Канада и Дания, чтобы противостоять вызовам со стороны России и Китая.