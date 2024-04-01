01 апреля 2024

Курганец откусил ухо вахтовику и избил до смерти односельчанку

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганца будут судить за жестокие драки Фото:

Жителя села Мокроусово (Курганская область) будут судить за умышленное причинение вреда здоровью двум людям. В первом случае курганец подрался и откусил часть уха коллеге по вахте в Красноярском крае. Спустя пару месяцев он в пьяной ссоре дома избил односельчанку, которая позднее умерла в больнице. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

«Прокуратура Курганской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя с. Мокроусово, 1982 г. р. Он обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, <…>, повлекшего по неосторожности смерть человека), ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица)», — рассказали в пресс-службе курганской прокуратуры. Инциденты с повреждением и смертью случились в декабре 2022 года и феврале 2023 года соответственно.

Курганца задержали после гибели жительницы села Мокроусово. По версии следствия, обвиняемый в ходе пьяной ссоры ударил женщину, а затем схватил за волосы и сильно стукнул головой о дверной косяк. От черепной-мозговой травмы женщина умерла.

Позднее выяснилось, что мужчина также подрался на вахте в Красноярском крае. Там он распивал спиртное с коллегой в вагончике. Поссорившись с собутыльником, он избил его и откусил треть уха.

Свою вину мужчина признал частично. Дело передано в районный суд.

Ранее URA.RU сообщало, что жительницу Курганской области приговорили к шести годам колонии за попытку убийства. Она напала на соседку с молотком и избила женщину, но потерпевшей удалось выжить.

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Жителя села Мокроусово (Курганская область) будут судить за умышленное причинение вреда здоровью двум людям. В первом случае курганец подрался и откусил часть уха коллеге по вахте в Красноярском крае. Спустя пару месяцев он в пьяной ссоре дома избил односельчанку, которая позднее умерла в больнице. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. «Прокуратура Курганской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя с. Мокроусово, 1982 г. р. Он обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, <…>, повлекшего по неосторожности смерть человека), ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица)», — рассказали в пресс-службе курганской прокуратуры. Инциденты с повреждением и смертью случились в декабре 2022 года и феврале 2023 года соответственно. Курганца задержали после гибели жительницы села Мокроусово. По версии следствия, обвиняемый в ходе пьяной ссоры ударил женщину, а затем схватил за волосы и сильно стукнул головой о дверной косяк. От черепной-мозговой травмы женщина умерла. Позднее выяснилось, что мужчина также подрался на вахте в Красноярском крае. Там он распивал спиртное с коллегой в вагончике. Поссорившись с собутыльником, он избил его и откусил треть уха. Свою вину мужчина признал частично. Дело передано в районный суд. Ранее URA.RU сообщало, что жительницу Курганской области приговорили к шести годам колонии за попытку убийства. Она напала на соседку с молотком и избила женщину, но потерпевшей удалось выжить.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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