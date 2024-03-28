Убийцу из курганского округа осудили за бойню молотком

29 марта 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

Осужденная женщина ранее была судима за убийство сожителя (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пьяная жительница Куртамышского района Курганской области пыталась убить соседку молотком. Об этом сообщил telegram-канал СУ СК России по Курганской области. «Жительница села Пепелино Куртамышского района признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Ранее она уже была судима за убийство своего сожителя», — указано в публикации telegram-канала «СУ СК России по Курганской области». Также, СУ СК сообщило, что в июле 2023 года обвиняемая, будучи пьяной, зашла во двор к соседке, с которой были разногласия. Далее, как уточнили следователи, женщина повалила соседку на землю, после чего стала избивать ее ногами. Нанеся соседке не менее десяти ударов ногами по телу, женщина стала бить ее по голове молотком, который принесла с собой. Ударов, по данным следствия, было нанесено несколько, но убить соседку все же не удалось. «Потерпевшей удалось выбежать из ограды дома и позвать на помощь местных жителей», — пишет telegram-канал. Районный суд вынес приговор, решением по которому назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год, как сообщили следователи. Также, по данным СУ СК, в законную силу приговор еще не вступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пьяная жительница Куртамышского района Курганской области пыталась убить соседку молотком. Об этом сообщил telegram-канал СУ СК России по Курганской области. «Жительница села Пепелино Куртамышского района признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Ранее она уже была судима за убийство своего сожителя», — указано в публикации telegram-канала «СУ СК России по Курганской области». Также, СУ СК сообщило, что в июле 2023 года обвиняемая, будучи пьяной, зашла во двор к соседке, с которой были разногласия. Далее, как уточнили следователи, женщина повалила соседку на землю, после чего стала избивать ее ногами. Нанеся соседке не менее десяти ударов ногами по телу, женщина стала бить ее по голове молотком, который принесла с собой. Ударов, по данным следствия, было нанесено несколько, но убить соседку все же не удалось. «Потерпевшей удалось выбежать из ограды дома и позвать на помощь местных жителей», — пишет telegram-канал. Районный суд вынес приговор, решением по которому назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год, как сообщили следователи. Также, по данным СУ СК, в законную силу приговор еще не вступил.