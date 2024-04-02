02 апреля 2024

Тюменку возмутило состояние ремонта в Областной клинической больнице №2. Фото

В тюменской больнице отходит штукатурка от стен и потолка
© Служба новостей «URA.RU»
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Центральная городская больница города Катав-Ивановск. Челябинская область, больничный коридор, больница, каталка больничная
Состояние отделения не понравилось пациентке, но в депздраве обещают сделать ремонт (архивное фото) Фото:

Жительница Тюмени пожаловалась на состояние помещений в хирургическом отделения Областной больницы №2. Фото потрескавшейся штукатурки и состояния санузла женщина прислала в редакцию URA.RU.

«Вот такой ремонт в Областной клинической больнице №2. Первое хирургическое отделение», — написала читательница агентства, приложив к письму фотографии.

На снимках можно увидеть потрескавшуюся и облупившуюся штукатурку на стенах и потолке, а также другие места, требующие ремонта. URA.RU обратилось за комментарием в департамент здравоохранения Тюменской области.

«Комната на фотографии является помещением временного хранения уборочного инвентаря, ветоши для текущих и генеральных уборок. Она включена в программу по капремонту всех санитарных комнат ОКБ №2, который будет производиться в течение года. Также будет произведена замена канализационных стояков и инженерной системы в целом», — рассказали в депздраве.

Там также добавили, что ОКБ №2 является больницей скорой помощи и непрерывно принимает пациентов. Ремонтные работы в учреждении проводят непрерывно, но поэтапно, чтобы не останавливать лечебный процесс. Тюменцев попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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Жительница Тюмени пожаловалась на состояние помещений в хирургическом отделения Областной больницы №2. Фото потрескавшейся штукатурки и состояния санузла женщина прислала в редакцию URA.RU. «Вот такой ремонт в Областной клинической больнице №2. Первое хирургическое отделение», — написала читательница агентства, приложив к письму фотографии. На снимках можно увидеть потрескавшуюся и облупившуюся штукатурку на стенах и потолке, а также другие места, требующие ремонта. URA.RU обратилось за комментарием в департамент здравоохранения Тюменской области. «Комната на фотографии является помещением временного хранения уборочного инвентаря, ветоши для текущих и генеральных уборок. Она включена в программу по капремонту всех санитарных комнат ОКБ №2, который будет производиться в течение года. Также будет произведена замена канализационных стояков и инженерной системы в целом», — рассказали в депздраве. Там также добавили, что ОКБ №2 является больницей скорой помощи и непрерывно принимает пациентов. Ремонтные работы в учреждении проводят непрерывно, но поэтапно, чтобы не останавливать лечебный процесс. Тюменцев попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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