Тюменку возмутило состояние ремонта в Областной клинической больнице №2. Фото

В тюменской больнице отходит штукатурка от стен и потолка

03 апреля 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Состояние отделения не понравилось пациентке, но в депздраве обещают сделать ремонт (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Тюмени пожаловалась на состояние помещений в хирургическом отделения Областной больницы №2. Фото потрескавшейся штукатурки и состояния санузла женщина прислала в редакцию URA.RU. «Вот такой ремонт в Областной клинической больнице №2. Первое хирургическое отделение», — написала читательница агентства, приложив к письму фотографии. На снимках можно увидеть потрескавшуюся и облупившуюся штукатурку на стенах и потолке, а также другие места, требующие ремонта. URA.RU обратилось за комментарием в департамент здравоохранения Тюменской области. «Комната на фотографии является помещением временного хранения уборочного инвентаря, ветоши для текущих и генеральных уборок. Она включена в программу по капремонту всех санитарных комнат ОКБ №2, который будет производиться в течение года. Также будет произведена замена канализационных стояков и инженерной системы в целом», — рассказали в депздраве. Там также добавили, что ОКБ №2 является больницей скорой помощи и непрерывно принимает пациентов. Ремонтные работы в учреждении проводят непрерывно, но поэтапно, чтобы не останавливать лечебный процесс. Тюменцев попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам. Фото: читательница URA.RU Фото: читательница URA.RU Фото: читательница URA.RU Фото: читательница URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Тюмени пожаловалась на состояние помещений в хирургическом отделения Областной больницы №2. Фото потрескавшейся штукатурки и состояния санузла женщина прислала в редакцию URA.RU. «Вот такой ремонт в Областной клинической больнице №2. Первое хирургическое отделение», — написала читательница агентства, приложив к письму фотографии. На снимках можно увидеть потрескавшуюся и облупившуюся штукатурку на стенах и потолке, а также другие места, требующие ремонта. URA.RU обратилось за комментарием в департамент здравоохранения Тюменской области. «Комната на фотографии является помещением временного хранения уборочного инвентаря, ветоши для текущих и генеральных уборок. Она включена в программу по капремонту всех санитарных комнат ОКБ №2, который будет производиться в течение года. Также будет произведена замена канализационных стояков и инженерной системы в целом», — рассказали в депздраве. Там также добавили, что ОКБ №2 является больницей скорой помощи и непрерывно принимает пациентов. Ремонтные работы в учреждении проводят непрерывно, но поэтапно, чтобы не останавливать лечебный процесс. Тюменцев попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.