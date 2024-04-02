Тысячи студентов и молодогвардейцев заинтересовались новым нацпроектом Путина

02 апреля 2024 в 19:57 Размер текста - 17 +

Владимир Путин анонсировал множество нацпроектов на послании Федеральному собранию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Более семи с половиной тысяч студентов и активистов «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) предложили свои инициативы в новый нацпроект «Молодежь России». Его анонсировал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в конце февраля. «Более 7,5 тысячи активистов МГЕР и студентов из 75 регионов страны подали свои инициативы в новый нацпроект, о запуске которого президент объявил в послании [Федеральному собранию]», — передает пресс-служба «Единой России». Уточняется, что речь, в частности, идет о проекте по патриотическому воспитанию «Наставник Z». Инициатива направлена на работу участников спецоперации на Украине с молодежью в школах, колледжах и вузах. Кроме того, участники МГЕР предложили включить в нацпроект инициативы по продвижению молодежи из числа участников и ветеранов СВО в политике, а также обучению учащихся учебных заведений управлению беспилотниками. «Важно, чтобы предложения из регионов услышали, чтобы они вошли в новый нацпроект. По итогам уже проведенных мероприятий мы выделили шесть основных направлений, по которым было больше всего инициатив», — рассказал глава МГЕР Антон Демидов. Председатель молодежного движения уточнил, что инициативы были переданы в «Росмолодежь» и получили там поддержку. По словам замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Алены Аршиновой, важно, чтобы именно предложения молодежи нашли отражение в нацпроекте. «Мы рады, что МГЕР в этом смысле сделала свой вклад. И он оказался востребованным», — резюмировала она. Путин в ходе послания Федеральному собранию анонсировал множество новых национальных проектов. Так, президент заявил об инициативах «Семья», «Молодежь России», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь», «Экономика данных». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более семи с половиной тысяч студентов и активистов «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) предложили свои инициативы в новый нацпроект «Молодежь России». Его анонсировал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в конце февраля. «Более 7,5 тысячи активистов МГЕР и студентов из 75 регионов страны подали свои инициативы в новый нацпроект, о запуске которого президент объявил в послании [Федеральному собранию]», — передает пресс-служба «Единой России». Уточняется, что речь, в частности, идет о проекте по патриотическому воспитанию «Наставник Z». Инициатива направлена на работу участников спецоперации на Украине с молодежью в школах, колледжах и вузах. Кроме того, участники МГЕР предложили включить в нацпроект инициативы по продвижению молодежи из числа участников и ветеранов СВО в политике, а также обучению учащихся учебных заведений управлению беспилотниками. «Важно, чтобы предложения из регионов услышали, чтобы они вошли в новый нацпроект. По итогам уже проведенных мероприятий мы выделили шесть основных направлений, по которым было больше всего инициатив», — рассказал глава МГЕР Антон Демидов. Председатель молодежного движения уточнил, что инициативы были переданы в «Росмолодежь» и получили там поддержку. По словам замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Алены Аршиновой, важно, чтобы именно предложения молодежи нашли отражение в нацпроекте. «Мы рады, что МГЕР в этом смысле сделала свой вклад. И он оказался востребованным», — резюмировала она. Путин в ходе послания Федеральному собранию анонсировал множество новых национальных проектов. Так, президент заявил об инициативах «Семья», «Молодежь России», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь», «Экономика данных».