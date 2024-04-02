Цзиньпин высказал Байдену свои опасения об ухудшении отношений США и Китая

02 апреля 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин заявил о необходимости укреплять отношения КНР и США Фото: Георгий Бергал © URA.RU Отношения Китая и США постепенно ухудшаются, что требует внимания. Об этом заявил Глава КНР Си Цзиньпин во время разговора с американским президентом Джо Байденом. «Негативные факторы в отношениях двух стран также усилились, и обеим сторонам необходимо обратить на них внимание» — сказал Си Цзиньпин. Его слова приводит Xinhua News . Также китайский лидер заявил о необходимости двух держав укреплять диалог и международную координацию. Однако КНР не намерена бездействовать, если США начнут подавлять развитие технологий в Китае. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отношения Китая и США постепенно ухудшаются, что требует внимания. Об этом заявил Глава КНР Си Цзиньпин во время разговора с американским президентом Джо Байденом. «Негативные факторы в отношениях двух стран также усилились, и обеим сторонам необходимо обратить на них внимание» — сказал Си Цзиньпин. Его слова приводит Xinhua News. Также китайский лидер заявил о необходимости двух держав укреплять диалог и международную координацию. Однако КНР не намерена бездействовать, если США начнут подавлять развитие технологий в Китае.