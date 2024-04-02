Цзиньпин высказал Байдену свои опасения об ухудшении отношений США и Китая

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Поездка Михаила Мишустина в Китай. КНР Шанхай, си цзиньпин
Си Цзиньпин заявил о необходимости укреплять отношения КНР и США Фото:

Отношения Китая и США постепенно ухудшаются, что требует внимания. Об этом заявил Глава КНР Си Цзиньпин во время разговора с американским президентом Джо Байденом.

«Негативные факторы в отношениях двух стран также усилились, и обеим сторонам необходимо обратить на них внимание» — сказал Си Цзиньпин. Его слова приводит Xinhua News.

Также китайский лидер заявил о необходимости двух держав укреплять диалог и международную координацию. Однако КНР не намерена бездействовать, если США начнут подавлять развитие технологий в Китае.

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Отношения Китая и США постепенно ухудшаются, что требует внимания. Об этом заявил Глава КНР Си Цзиньпин во время разговора с американским президентом Джо Байденом. «Негативные факторы в отношениях двух стран также усилились, и обеим сторонам необходимо обратить на них внимание» — сказал Си Цзиньпин. Его слова приводит Xinhua News. Также китайский лидер заявил о необходимости двух держав укреплять диалог и международную координацию. Однако КНР не намерена бездействовать, если США начнут подавлять развитие технологий в Китае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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