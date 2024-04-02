02 апреля 2024

Звезда фильма «Приключения Электроника» раскрыл, как избежал плена на Украине

Звезда фильма «Приключения Электроника» Торсуев едва не попал в плен к украинцам
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, военные, украина, флаг, всу,  stock
Российский актер рассказал, как избежал украинского плена Фото:

Актер Владимир Торсуев, ставший звездой советского кино после выхода на экраны фильма «Приключения Электроника», сообщил, что едва не оказался в плену на Украине. Об этом актер рассказал в интервью.

«Мы с братом приехали на Донбасс в 2014 году. Кто-то сообщил об этом в СБУ. Туда даже спецгруппу прислали, чтобы нас с братом выкрасть. Пришлось уходить лесами с мордобоем, чтобы не попасть в плен к украинцам», — заявил Торсуев в интервью изданию «Абзац».

По словам Торсуева, когда они с братом бежали, по ним открыли стрельбу. Он добавил, что им чудом удалось спастись.

В «Приключениях Электроника» Сыроежкина сыграл Юрий Торсуев. Вместе с ним снимался его брат близнец Владимир. Там он сыграл робота Электроника.

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Актер Владимир Торсуев, ставший звездой советского кино после выхода на экраны фильма «Приключения Электроника», сообщил, что едва не оказался в плену на Украине. Об этом актер рассказал в интервью. «Мы с братом приехали на Донбасс в 2014 году. Кто-то сообщил об этом в СБУ. Туда даже спецгруппу прислали, чтобы нас с братом выкрасть. Пришлось уходить лесами с мордобоем, чтобы не попасть в плен к украинцам», — заявил Торсуев в интервью изданию «Абзац». По словам Торсуева, когда они с братом бежали, по ним открыли стрельбу. Он добавил, что им чудом удалось спастись. В «Приключениях Электроника» Сыроежкина сыграл Юрий Торсуев. Вместе с ним снимался его брат близнец Владимир. Там он сыграл робота Электроника.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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