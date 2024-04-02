Звезда фильма «Приключения Электроника» раскрыл, как избежал плена на Украине

Звезда фильма «Приключения Электроника» Торсуев едва не попал в плен к украинцам

02 апреля 2024 в 23:53 Размер текста - 17 +

Российский актер рассказал, как избежал украинского плена Фото: Министерство обороны Украины Актер Владимир Торсуев, ставший звездой советского кино после выхода на экраны фильма «Приключения Электроника», сообщил, что едва не оказался в плену на Украине. Об этом актер рассказал в интервью. «Мы с братом приехали на Донбасс в 2014 году. Кто-то сообщил об этом в СБУ. Туда даже спецгруппу прислали, чтобы нас с братом выкрасть. Пришлось уходить лесами с мордобоем, чтобы не попасть в плен к украинцам», — заявил Торсуев в интервью изданию «Абзац». По словам Торсуева, когда они с братом бежали, по ним открыли стрельбу. Он добавил, что им чудом удалось спастись. В «Приключениях Электроника» Сыроежкина сыграл Юрий Торсуев. Вместе с ним снимался его брат близнец Владимир. Там он сыграл робота Электроника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер Владимир Торсуев, ставший звездой советского кино после выхода на экраны фильма «Приключения Электроника», сообщил, что едва не оказался в плену на Украине. Об этом актер рассказал в интервью. «Мы с братом приехали на Донбасс в 2014 году. Кто-то сообщил об этом в СБУ. Туда даже спецгруппу прислали, чтобы нас с братом выкрасть. Пришлось уходить лесами с мордобоем, чтобы не попасть в плен к украинцам», — заявил Торсуев в интервью изданию «Абзац». По словам Торсуева, когда они с братом бежали, по ним открыли стрельбу. Он добавил, что им чудом удалось спастись. В «Приключениях Электроника» Сыроежкина сыграл Юрий Торсуев. Вместе с ним снимался его брат близнец Владимир. Там он сыграл робота Электроника.