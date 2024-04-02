Тюменцы в мае будут есть на устриц на улице

В Тюмени готовятся к открытию сразу несколько летних террас при ресторанах. Первой в столице региона 4 апреля заработает веранда в пабе «Охота и рыбалка». После ремонта в мае откроет свою террасу ресторан, где подают устриц и другие морские деликатесы — «Лодка». Редакция URA.RU составила обзор интересных летних веранд города, которые уже совсем скоро начнут свою работу.
Цветной бульвар
Самым популярным местом у тюменцев остается пешеходный Цветной бульвар. При первых признаках тепла в начале мая кафе «кофе & вино» традиционно предлагает выпить кофе с простыми и понятными блюдами, в изысканном исполнении от своего бренд-шефа.
Сеть ресторанов Plov lounge познакомит тюменцев с интересными узбекскими блюдами, которые также подаются на террасе. Например, там можно попробовать плов, приготовленный на открытом огне. Веранда при ресторане начнет свою работу в начале мая.
Пабы
Сразу три тюменских паба, объединенных брендом «Ермолаев» начнут свою работу совсем скоро. В «Ермолаев. Охота и рыбалка» к открытию веранды готовятся в апреле, при первых признаках тепла. Дата открытия — в четверг, 4 апреля.
В «Ермолаев. Генштаб» веранду смонтируют в середине апреля. В «Ермолаев. Сельсовет» веранда стационарная и закрывается на зимний сезон. Поэтому, как только воздух прогреется для комфортного пребывания гостей — терраса начнет свою работу.
Одно из старейших заведений города Big Apple Pub откроет веранду в начале мая. В программе также сезонные блюда, классические бургеры и необычные сорта пива.
Деликатесы
Устричный ресторан «Лодка» в этом году открывает обновленную террасу. Реконструкция идет полным ходом, точная дата открытия не сообщается. В заведении уверяют, что до первых теплых майских дней точно успеют.
Веранда на крыше здания отеля — ресторан «Мята» откроется 1 мая. В меню блюда народов мира. В качестве бонуса — вид на крыши домов исторических зданий Тюмени.
Веранды с высоким рейтингом
Веранда при ресторане «Раневская 2.0» стала излюбленным для тюменцев местом. По данным сайта «2ГИС», ее рейтинг самый высокий в городе — 4,9. Веранду при ресторане планируют открыть в конце мая — начале июня.
Бар «Дело» в центре Тюмени откроет свою веранду 1 мая. Рейтинг заведения по данным сайта «2ГИС» — 4,7. Насладиться гастрономией тюменцы смогут в атмосфере исторических особняков и современной архитектуры новой пешеходной улицы.
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