Тюменцы в мае будут есть на устриц на улице

В Тюмени первая летняя терраса при ресторане откроется уже 4 апреля

03 апреля 2024 в 06:20 Размер текста - 17 +

В устричном ресторане в центре города морские деликатесы тюменцы попробуют уже в мае на новой террасе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Тюмени готовятся к открытию сразу несколько летних террас при ресторанах. Первой в столице региона 4 апреля заработает веранда в пабе «Охота и рыбалка». После ремонта в мае откроет свою террасу ресторан, где подают устриц и другие морские деликатесы — «Лодка». Редакция URA.RU составила обзор интересных летних веранд города, которые уже совсем скоро начнут свою работу. Цветной бульвар Самым популярным местом у тюменцев остается пешеходный Цветной бульвар. При первых признаках тепла в начале мая кафе «кофе & вино» традиционно предлагает выпить кофе с простыми и понятными блюдами, в изысканном исполнении от своего бренд-шефа. Сеть ресторанов Plov lounge познакомит тюменцев с интересными узбекскими блюдами, которые также подаются на террасе. Например, там можно попробовать плов, приготовленный на открытом огне. Веранда при ресторане начнет свою работу в начале мая. Пабы Сразу три тюменских паба, объединенных брендом «Ермолаев» начнут свою работу совсем скоро. В «Ермолаев. Охота и рыбалка» к открытию веранды готовятся в апреле, при первых признаках тепла. Дата открытия — в четверг, 4 апреля. В «Ермолаев. Генштаб» веранду смонтируют в середине апреля. В «Ермолаев. Сельсовет» веранда стационарная и закрывается на зимний сезон. Поэтому, как только воздух прогреется для комфортного пребывания гостей — терраса начнет свою работу. Одно из старейших заведений города Big Apple Pub откроет веранду в начале мая. В программе также сезонные блюда, классические бургеры и необычные сорта пива. Деликатесы Устричный ресторан «Лодка» в этом году открывает обновленную террасу. Реконструкция идет полным ходом, точная дата открытия не сообщается. В заведении уверяют, что до первых теплых майских дней точно успеют. Веранда на крыше здания отеля — ресторан «Мята» откроется 1 мая. В меню блюда народов мира. В качестве бонуса — вид на крыши домов исторических зданий Тюмени. Веранды с высоким рейтингом Веранда при ресторане «Раневская 2.0» стала излюбленным для тюменцев местом. По данным сайта «2ГИС», ее рейтинг самый высокий в городе — 4,9. Веранду при ресторане планируют открыть в конце мая — начале июня. Бар «Дело» в центре Тюмени откроет свою веранду 1 мая. Рейтинг заведения по данным сайта «2ГИС» — 4,7. Насладиться гастрономией тюменцы смогут в атмосфере исторических особняков и современной архитектуры новой пешеходной улицы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени готовятся к открытию сразу несколько летних террас при ресторанах. Первой в столице региона 4 апреля заработает веранда в пабе «Охота и рыбалка». После ремонта в мае откроет свою террасу ресторан, где подают устриц и другие морские деликатесы — «Лодка». Редакция URA.RU составила обзор интересных летних веранд города, которые уже совсем скоро начнут свою работу. Самым популярным местом у тюменцев остается пешеходный Цветной бульвар. При первых признаках тепла в начале мая кафе «кофе & вино» традиционно предлагает выпить кофе с простыми и понятными блюдами, в изысканном исполнении от своего бренд-шефа. Сеть ресторанов Plov lounge познакомит тюменцев с интересными узбекскими блюдами, которые также подаются на террасе. Например, там можно попробовать плов, приготовленный на открытом огне. Веранда при ресторане начнет свою работу в начале мая. Сразу три тюменских паба, объединенных брендом «Ермолаев» начнут свою работу совсем скоро. В «Ермолаев. Охота и рыбалка» к открытию веранды готовятся в апреле, при первых признаках тепла. Дата открытия — в четверг, 4 апреля. В «Ермолаев. Генштаб» веранду смонтируют в середине апреля. В «Ермолаев. Сельсовет» веранда стационарная и закрывается на зимний сезон. Поэтому, как только воздух прогреется для комфортного пребывания гостей — терраса начнет свою работу. Одно из старейших заведений города Big Apple Pub откроет веранду в начале мая. В программе также сезонные блюда, классические бургеры и необычные сорта пива. Устричный ресторан «Лодка» в этом году открывает обновленную террасу. Реконструкция идет полным ходом, точная дата открытия не сообщается. В заведении уверяют, что до первых теплых майских дней точно успеют. Веранда на крыше здания отеля — ресторан «Мята» откроется 1 мая. В меню блюда народов мира. В качестве бонуса — вид на крыши домов исторических зданий Тюмени. Веранда при ресторане «Раневская 2.0» стала излюбленным для тюменцев местом. По данным сайта «2ГИС», ее рейтинг самый высокий в городе — 4,9. Веранду при ресторане планируют открыть в конце мая — начале июня. Бар «Дело» в центре Тюмени откроет свою веранду 1 мая. Рейтинг заведения по данным сайта «2ГИС» — 4,7. Насладиться гастрономией тюменцы смогут в атмосфере исторических особняков и современной архитектуры новой пешеходной улицы.