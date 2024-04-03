В ГУР Украины раскрыли истинную причину атак по российским территориям

ГУР Украины: Киев атакует российские территории, так как не может победить в бою
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Дрон. США. stock, нато, сша, бпла, беспилотник, бла,  stock, дрон
Киев не может победить ВС РФ на поле боя, поэтому атакует дронами, передает Вадим Скибицкий Фото:

Украина атакует российские территории так как не может достичь победы на фронте. Об этом сообщает замначальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий. Его слова передает британские журналисты.

«У Киева нет выбора, кроме как перенести сражения в тыл врага», — подчеркнул Вадим Скибицкий в разговоре с британскими журналистами The Guardian. Он добавил, что для Украины победа на поле боя сейчас невозможна из-за нехватки вооружения и людей.

Киев периодически организует атаки по российским территориям, которые не относятся к приграничным. После того как БПЛА атаковали республику Татарстан, Россия намерена пересмотреть средства защиты от вражеских дронов, уточнил член общественного совета при Минобороны РФ Виктор Баранец.

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Украина атакует российские территории так как не может достичь победы на фронте. Об этом сообщает замначальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий. Его слова передает британские журналисты. «У Киева нет выбора, кроме как перенести сражения в тыл врага», — подчеркнул Вадим Скибицкий в разговоре с британскими журналистами The Guardian. Он добавил, что для Украины победа на поле боя сейчас невозможна из-за нехватки вооружения и людей. Киев периодически организует атаки по российским территориям, которые не относятся к приграничным. После того как БПЛА атаковали республику Татарстан, Россия намерена пересмотреть средства защиты от вражеских дронов, уточнил член общественного совета при Минобороны РФ Виктор Баранец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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