Полковник Баранец назвал досягаемой для дронов ВСУ зону от Калининграда до Урала

02 апреля 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

ВСУ используют дроны, незаметные для радиолокационных средств, сообщил Виктор Баранец Фото: официальный сайт Министерства обороны РФ Дроны ВСУ способны атаковать европейскую часть России от Калининграда до Урала, так как их беспилотники умеют преодолевать расстояния до 3000 километров. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член общественного совета при Минобороны РФ, обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. ВСУ впервые атаковали БПЛА (беспилотными летательными аппаратами) два города республики Татарстан — Нижнекамск и Елабугу. Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило свою причастность к операции. Целью их атаки в Елабуге был завод по производству дронов «Герань-2». Однако удар пришелся по общежитию «Алабуги Политеха». В результате чего, по данным Единой диспетчерской службы, пострадало 12 студентов. В Нижнекамске был атакован нефтеперерабатывающий комплекс «Танеко». «Нам надо защитить прежде всего европейскую часть России — от Калининграда до Урала. Безусловно, сейчас главной целью ВСУ является нефтеперерабатывающая промышленность РФ. Они бьют по сердечно-сосудистой системе не только экономики России, но и армии. Потому как без горючки невозможно выполнять задачи. Таким же способом мы бьем по электрическим системам Украины. Под угрозой наши регионы, где находятся важные стратегические предприятия, до которых они могут добраться на расстоянии до 3000 километров. У ВСУ есть беспилотники, которые летают на 200 километров, есть на 500, есть на 1000, а есть на 3000 километров», — объяснил Виктор Баранец. Бороться с БПЛА Украины Россия может двумя способами, добавил собеседник агентства. «Пока у нас есть два ярко выраженных способа. Это физическое уничтожение, то есть стрельба из автоматического оружия, из зенитного ракетно-пушечного комплекса. И второе, конечно, это РЭБ (радиоэлектронная борьба). В этом мы хорошо продвинулись, и у нас есть успехи. На некоторые нефтеперегонные заводы поставили оружие и ПВО. Где-то на крышах сидят солдаты с переносными зенитными ракетными комплексами и автоматами или крупнокалиберными пулеметами», — отметил Баранец. При этом ВСУ стараются уходить от российских систем ПВО, отметил полковник. «Враг тоже не дурак. Он делает теперь беспилотники, которые незаметны для радиолокационных средств, — из картона и еще непонятно каких материалов, которые не дают обратного излучения. И это им помогает пролетать на такую стратегическую глубину. Наше государство сейчас пересматривает систему защиты ПВО. Чтобы контролировать атаки ВСУ, мы должны иметь надежнейшие радиоэлектронные системы, которые могут наблюдать за небом и видеть все, — от беспилотника размером 1,5 метра до БПЛА в девять метров. Враг нам подбросил урок, мы должны из него делать выводы. Чем мы сейчас и занимаемся», — заявил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дроны ВСУ способны атаковать европейскую часть России от Калининграда до Урала, так как их беспилотники умеют преодолевать расстояния до 3000 километров. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член общественного совета при Минобороны РФ, обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. ВСУ впервые атаковали БПЛА (беспилотными летательными аппаратами) два города республики Татарстан — Нижнекамск и Елабугу. Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило свою причастность к операции. Целью их атаки в Елабуге был завод по производству дронов «Герань-2». Однако удар пришелся по общежитию «Алабуги Политеха». В результате чего, по данным Единой диспетчерской службы, пострадало 12 студентов. В Нижнекамске был атакован нефтеперерабатывающий комплекс «Танеко». «Нам надо защитить прежде всего европейскую часть России — от Калининграда до Урала. Безусловно, сейчас главной целью ВСУ является нефтеперерабатывающая промышленность РФ. Они бьют по сердечно-сосудистой системе не только экономики России, но и армии. Потому как без горючки невозможно выполнять задачи. Таким же способом мы бьем по электрическим системам Украины. Под угрозой наши регионы, где находятся важные стратегические предприятия, до которых они могут добраться на расстоянии до 3000 километров. У ВСУ есть беспилотники, которые летают на 200 километров, есть на 500, есть на 1000, а есть на 3000 километров», — объяснил Виктор Баранец. Бороться с БПЛА Украины Россия может двумя способами, добавил собеседник агентства. «Пока у нас есть два ярко выраженных способа. Это физическое уничтожение, то есть стрельба из автоматического оружия, из зенитного ракетно-пушечного комплекса. И второе, конечно, это РЭБ (радиоэлектронная борьба). В этом мы хорошо продвинулись, и у нас есть успехи. На некоторые нефтеперегонные заводы поставили оружие и ПВО. Где-то на крышах сидят солдаты с переносными зенитными ракетными комплексами и автоматами или крупнокалиберными пулеметами», — отметил Баранец. При этом ВСУ стараются уходить от российских систем ПВО, отметил полковник. «Враг тоже не дурак. Он делает теперь беспилотники, которые незаметны для радиолокационных средств, — из картона и еще непонятно каких материалов, которые не дают обратного излучения. И это им помогает пролетать на такую стратегическую глубину. Наше государство сейчас пересматривает систему защиты ПВО. Чтобы контролировать атаки ВСУ, мы должны иметь надежнейшие радиоэлектронные системы, которые могут наблюдать за небом и видеть все, — от беспилотника размером 1,5 метра до БПЛА в девять метров. Враг нам подбросил урок, мы должны из него делать выводы. Чем мы сейчас и занимаемся», — заявил он.