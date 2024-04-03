Мишустин раскрыл доходы бюджета России за 2023 год

Мишустин: доходы бюджета РФ за 2023 год выросли
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Михаил Мишустин посетил Координационный центр на ВДНХ. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин заявил, что нефтегазовые доходы РФ выросли на четверть Фото:

Доходы России за 2023 год составили 29 триллионов рублей, что почти на 5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«В целом доходы федерального бюджета 29 триллионов рублей, и это больше аналогичного показателя за предыдущий год почти на 5%», — сказал Михаил Мишустин во время отчета о работе кабмина за 2023 год в Госдуме. Также премьер уточнил, что нефтегазовые доходы страны увеличились на четверть. Трансляция идет на телеканале «Россия-24».

Традиционно правительство РФ выступает в Госдуме с ежегодным отчетом. В 2024 году Мишустин выступает уже пятый раз перед парламентариями, с момента своего назначения в 2020 году.

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Доходы России за 2023 год составили 29 триллионов рублей, что почти на 5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. «В целом доходы федерального бюджета 29 триллионов рублей, и это больше аналогичного показателя за предыдущий год почти на 5%», — сказал Михаил Мишустин во время отчета о работе кабмина за 2023 год в Госдуме. Также премьер уточнил, что нефтегазовые доходы страны увеличились на четверть. Трансляция идет на телеканале «Россия-24». Традиционно правительство РФ выступает в Госдуме с ежегодным отчетом. В 2024 году Мишустин выступает уже пятый раз перед парламентариями, с момента своего назначения в 2020 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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