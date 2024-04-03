Мишустин раскрыл доходы бюджета России за 2023 год

Мишустин: доходы бюджета РФ за 2023 год выросли

03 апреля 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин заявил, что нефтегазовые доходы РФ выросли на четверть Фото: Владимир Андреев © URA.RU Доходы России за 2023 год составили 29 триллионов рублей, что почти на 5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. «В целом доходы федерального бюджета 29 триллионов рублей, и это больше аналогичного показателя за предыдущий год почти на 5%», — сказал Михаил Мишустин во время отчета о работе кабмина за 2023 год в Госдуме. Также премьер уточнил, что нефтегазовые доходы страны увеличились на четверть. Трансляция идет на телеканале «Россия-24». Традиционно правительство РФ выступает в Госдуме с ежегодным отчетом. В 2024 году Мишустин выступает уже пятый раз перед парламентариями, с момента своего назначения в 2020 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Доходы России за 2023 год составили 29 триллионов рублей, что почти на 5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. «В целом доходы федерального бюджета 29 триллионов рублей, и это больше аналогичного показателя за предыдущий год почти на 5%», — сказал Михаил Мишустин во время отчета о работе кабмина за 2023 год в Госдуме. Также премьер уточнил, что нефтегазовые доходы страны увеличились на четверть. Трансляция идет на телеканале «Россия-24». Традиционно правительство РФ выступает в Госдуме с ежегодным отчетом. В 2024 году Мишустин выступает уже пятый раз перед парламентариями, с момента своего назначения в 2020 году.