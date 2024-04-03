Мишустин раскрыл доходы бюджета России за 2023 год

Доходы России за 2023 год составили 29 триллионов рублей, что почти на 5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
«В целом доходы федерального бюджета 29 триллионов рублей, и это больше аналогичного показателя за предыдущий год почти на 5%», — сказал Михаил Мишустин во время отчета о работе кабмина за 2023 год в Госдуме. Также премьер уточнил, что нефтегазовые доходы страны увеличились на четверть. Трансляция идет на телеканале «Россия-24».
Традиционно правительство РФ выступает в Госдуме с ежегодным отчетом. В 2024 году Мишустин выступает уже пятый раз перед парламентариями, с момента своего назначения в 2020 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.