Мишустин объяснил, что правительство сделало для повышения доходов россиян

Мишустин: правительство проиндексировало выплаты для повышения доходов россиян

03 апреля 2024 в 14:26 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ увеличило страховые пенсии на 15% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство РФ для повышения благосостояния граждан проиндексировало пенсии, различные выплаты и пособия в 2023 году. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой. По его словам, камбин принимает системные меры. «Для этого [повышения благосостояния россиян] мы принимаем системные меры. Проиндексировали пенсии, выплаты и пособия в прошлом году с учетом планов, а также дополнительно проведенный годом ранее индексации, увеличили страховые пенсии в общей сложности на 15%», — заявил Мишустин. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Мишустин подчеркнул, что по поручению президента РФ Владимира Путина правительство увеличивает минимальный размер оплаты труда. По его словам, темпы опережают инфляцию на 2024 год. Он отметил, что заработная плата миллионов россиян зависит от данного результата. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ для повышения благосостояния граждан проиндексировало пенсии, различные выплаты и пособия в 2023 году. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой. По его словам, камбин принимает системные меры. «Для этого [повышения благосостояния россиян] мы принимаем системные меры. Проиндексировали пенсии, выплаты и пособия в прошлом году с учетом планов, а также дополнительно проведенный годом ранее индексации, увеличили страховые пенсии в общей сложности на 15%», — заявил Мишустин. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Мишустин подчеркнул, что по поручению президента РФ Владимира Путина правительство увеличивает минимальный размер оплаты труда. По его словам, темпы опережают инфляцию на 2024 год. Он отметил, что заработная плата миллионов россиян зависит от данного результата.