Володин перебил Мишустина, чтобы поблагодарить одного из министров. Видео

03 апреля 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин (на фото) попросил поблагодарить Дениса Мантурова за его работу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил поблагодарить вице-премьера страны Дениса Мантурова за рост промышленного производства в России. При этом данное предложение было высказано в тот момент, когда слово брал премьер-министр страны Михаил Мишустин. «Когда есть, за что поблагодарить — надо благодарить. Когда ругать — надо ругать. Все должны знать своих героев», — уточнил Вячеслав Володин во время отчета правительства РФ перед Госдумой. В нем принимает участие и Михаил Мишустин, отчитываясь о работе кабмина за последний год. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Мишустин отметил работу Мантурова в области экономического развития страны. Традиционно правительство выступает в Госдуме с ежегодным отчетом. В 2024 году Мишустин выступает уже пятый раз перед парламентариями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил поблагодарить вице-премьера страны Дениса Мантурова за рост промышленного производства в России. При этом данное предложение было высказано в тот момент, когда слово брал премьер-министр страны Михаил Мишустин. «Когда есть, за что поблагодарить — надо благодарить. Когда ругать — надо ругать. Все должны знать своих героев», — уточнил Вячеслав Володин во время отчета правительства РФ перед Госдумой. В нем принимает участие и Михаил Мишустин, отчитываясь о работе кабмина за последний год. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Мишустин отметил работу Мантурова в области экономического развития страны. Традиционно правительство выступает в Госдуме с ежегодным отчетом. В 2024 году Мишустин выступает уже пятый раз перед парламентариями.