Володин перебил Мишустина, чтобы поблагодарить одного из министров. Видео

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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин (на фото) попросил поблагодарить Дениса Мантурова за его работу Фото:

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил поблагодарить вице-премьера страны Дениса Мантурова за рост промышленного производства в России. При этом данное предложение было высказано в тот момент, когда слово брал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Когда есть, за что поблагодарить — надо благодарить. Когда ругать — надо ругать. Все должны знать своих героев», — уточнил Вячеслав Володин во время отчета правительства РФ перед Госдумой. В нем принимает участие и Михаил Мишустин, отчитываясь о работе кабмина за последний год. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Мишустин отметил работу Мантурова в области экономического развития страны.

Традиционно правительство выступает в Госдуме с ежегодным отчетом. В 2024 году Мишустин выступает уже пятый раз перед парламентариями.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил поблагодарить вице-премьера страны Дениса Мантурова за рост промышленного производства в России. При этом данное предложение было высказано в тот момент, когда слово брал премьер-министр страны Михаил Мишустин. «Когда есть, за что поблагодарить — надо благодарить. Когда ругать — надо ругать. Все должны знать своих героев», — уточнил Вячеслав Володин во время отчета правительства РФ перед Госдумой. В нем принимает участие и Михаил Мишустин, отчитываясь о работе кабмина за последний год. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Мишустин отметил работу Мантурова в области экономического развития страны. Традиционно правительство выступает в Госдуме с ежегодным отчетом. В 2024 году Мишустин выступает уже пятый раз перед парламентариями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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