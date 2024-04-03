Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил поблагодарить вице-премьера страны Дениса Мантурова за рост промышленного производства в России. При этом данное предложение было высказано в тот момент, когда слово брал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
«Когда есть, за что поблагодарить — надо благодарить. Когда ругать — надо ругать. Все должны знать своих героев», — уточнил Вячеслав Володин во время отчета правительства РФ перед Госдумой. В нем принимает участие и Михаил Мишустин, отчитываясь о работе кабмина за последний год. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Мишустин отметил работу Мантурова в области экономического развития страны.
Традиционно правительство выступает в Госдуме с ежегодным отчетом. В 2024 году Мишустин выступает уже пятый раз перед парламентариями.
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