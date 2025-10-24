В небе над Белгородом и Курском сбито 12 дронов ВСУ
24 октября 2025 в 20:12
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В период с 15:00 до 18:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным ведомства, девять дронов были сбиты над территорией Белгородской области, еще три — над Курской областью. Информация опубликована в официальном telegram-канале МО РФ.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал