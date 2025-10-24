Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В небе над Белгородом и Курском сбито 12 дронов ВСУ

24 октября 2025 в 20:12
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В период с 15:00 до 18:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным ведомства, девять дронов были сбиты над территорией Белгородской области, еще три — над Курской областью. Информация опубликована в официальном telegram-канале МО РФ.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал