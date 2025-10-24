Фермеры со всей России приняли участие в самом народном конкурсе президентской платформы

Сотни аграриев стали участниками конкурса «Это у нас семейное» Фото: пресс-служба «Россия - страна возможностей»

Сотни представителей аграрной отрасли присоединились к конкурсу «Это у нас семейное», который проводит президентская платформа «Россия — страна возможностей» совместно с Минсельхозом России. Среди участников — фермеры, механизаторы, пчеловоды и целые династии с многолетним стажем. Об этом рассказали в пресс-службе конкурса.

«Сотни аграриев стали участниками конкурса „Это у нас семейное“. Среди них — фермеры, механизаторы, пчеловоды. Они рассказали, как любовь к труду и привычка работать сообща помогла при выполнении заданий самого народного проекта Президентской платформы „Россия — страна возможностей“. Для руководителей в области сельского хозяйства стартовал новый конкурс — „Лидеры агропромышленного комплекса“. Заявочная кампания продлится на сайте проекта до 9 ноября», — отмечается в пресс-службе платформы «Россия — страна возможностей».

Участникам предстояло проявить себя в различных аспектах аграрной жизни Фото: пресс-служба «Россия - страна возможностей»

Участники прошлых лет поделились с организаторами своим профессиональным опытом. Так, Фагиля Кельдимуратова, вышедшая в полуфинал в одном из прошлых сезонов, рассказала, что ее семья — настоящая фермерская династия. «Прапрадед пас овец у реки Кубань, сын был директором совхоза, внук — главой фермерского хозяйства. Наши дети с детства приучены к труду и мечтают продолжить дело отцов. Думаю, именно дисциплина и трудолюбие помогли нам пройти в полуфинал», — поделилась женщина.

Многие участники отмечают, что проект позволяет не только выявить самые сплоченные хозяйства, но и оказать им поддержку. Так, глава семейства Кельдимуратовых Рустам говорит, что фермерская жизнь — это труд без праздников и выходных, а конкурс дает шанс стать частью профессионального сообщества и получить новые знания. Наталья Бирюкова, финалистка первого сезона из Волгоградской области, выделяет возможность профессионального роста и обмена опытом.

Участвовали фермеры и других представители аграрной сферы из разных уголков России Фото: пресс-служба «Россия - страна возможностей»

Особое место среди участников занимают казачьи хозяйства. Семья Колесниковых из станицы Расшеватской Ставропольского края работает в аграрной отрасли три поколения: у них 300 гектаров земли и около сотни коров. По словам главы семьи, ценности труда и уважения к родной земле сплачивают всех членов большой казачьей семьи. Аналогичный опыт есть у Зубаревых из Тюменской области, где старшее поколение работает в сельском хозяйстве более полувека. По их признанию, дисциплина и упорство — ключ к успеху и главная опора для будущих участников конкурса.