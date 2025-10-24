В Центробанке оценили идею ввести новый налог

Налог на сверхприбыль банков не принесет положительного эффекта для российской экономики и не поспособствует снижению ключевой ставки. Такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции 24 октября 2025 года.

«Конечно, это не принесет никакой пользы экономике, и не приведет к снижению ключевой ставки», — заявила Набиуллина. Так она ответила на вопрос, как относится ЦБ к предложению ввести налог на сверхприбыль банков. Ее слова прозвучали во время прямой трансляции на сайте банка.

Ранее группа депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предполагающий введение однократного налога в размере 10% на сверхприбыль банков. Набиуллина считает, что подобные меры могут привести к обратному результату. По ее словам, принципиально важно учитывать специфику функционирования банковской системы и направления использования полученной прибыли. Как отметила Набиуллина, основная часть прибыли кредитных организаций направляется на инвестиционные цели. В то время как предприятия реального сектора вкладывают средства в оборудование и технологии, банки, в первую очередь, используют прибыль для укрепления собственного капитала. А это ключевое значение для наращивания объемов кредитования экономики.