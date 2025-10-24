США ударили по наркоторговцам в Карибском море: как далеко зашел Трамп в конфликте с Венесуэлой

Трамп объявил о физической ликвидации наркобаронов и ударах по Венесуэле Фото: Official White House / Andrea Hanks

Силы США ударили по судну, которое, по предварительным данным, имело отношение к наркоторговле, в водах Карибского моря. По информации, озвученной главой Пентагона, в ходе этой операции погибло шесть человек.

Ранее администрация США объявила о намерении физически ликвидировать членов наркокартелей, ответственных за контрабанду запрещенных веществ в страну. Президент США Дональд Трамп ужесточил риторику в отношении Венесуэлы, особо подчеркнув, что для борьбы с наркотрафиком Белый дом не станет обращаться в Конгресс за официальным объявлением войны. Подробнее о конфликте между США и Венесуэлой — в материале URA.RU.

Трамп пригрозил Венесуэле ударами по суше

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности американских военных наносить удары по наземным целям после атак с кораблей для блокирования потока наркотиков из Венесуэлы. Его слова передает агентство Bloomberg.

«Суша будет следующей», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. После этого американский лидер обратился к главе Пентагона Питу Хегсету с предложением передать эту информацию в конгресс. Таким образом, американский лидер подтвердил эскалацию действий против Венесуэлы.

США ударили по наркоторговцам в Карибском море

Глава Пентагона сообщил о ударе США, нанесенном по судну, которое, по заявлению американской стороны, принадлежало наркоторговцам. В своем сообщении в социальной сети X он написал, что военное министерство нанесло смертоносный удар по судну, управляемому признанной террористической организацией «Трен де Арагуа», которая занимается контрабандой наркотиков в Карибском море. Хегсет уточнил, что операция была проведена по указанию президента Дональда Трампа, и в результате инцидента погибли шесть предполагаемых «наркотеррористов», находившихся на борту.

Суть конфликта США и Колумбии

Эскалация напряженности между США и Венесуэлой стала результатом масштабной военной операции американского флота в Карибском море, официальной целью которой является борьба с наркотрафиком. Согласно информации The New York Times, в начале августа президент США подписал документ, позволяющий применение военной силы против латиноамериканских наркокартелей, в первую очередь венесуэльских. К концу лета у берегов республики была развернута американская флотилия из семи кораблей с личным составом около 4,5 тысяч человек.

В ответ на эти действия президент Николас Мадуро объявил о мобилизации в Боливарианскую национальную полицию. Дальнейшее обострение ситуации произошло после серии ракетных ударов США по венесуэльским катерам, в результате которых, по данным сторон, погибло 27 человек. Вашингтон заявляет, что целились в суда, перевозившие наркотики, в то время как Каракас отвергает эти обвинения как бездоказательные и обратился за помощью к Совету Безопасности ООН.

В середине октября Венесуэла начала переброску войск к карибскому побережью, а Мадуро пообещал мобилизовать до миллиона ополченцев. Официальная позиция республики была озвучена ее послом в России Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом, который заявил, что Вашингтон использует борьбу с наркотиками как предлог для подготовки вторжения в страну.

Позиция Трампа и Петро

Заявление Петро

Президент Колумбии Густаво Петро обвинил США в нарушении суверенитета страны и гибели мирных граждан. По его словам, жертвами одной из сентябрьских атак американских военных в Карибском море стали не наркоторговцы, а колумбийские рыбаки. Глава государства подчеркнул, что трагедия с гибелью рыбака доказывает неправомерность действий американской стороны в регионе.

«Представители правительства США совершили убийство и нарушили наш суверенитет в территориальных водах. Рыбак Алехандро Каранса не имел связей с наркоторговлей, его ежедневной деятельностью была рыбалка», — заявил Петро 19 октября в соцсети X.

Ответ Трампа

Дональд Трамп в соцсети Truth Social резко раскритиковал колумбийского лидера. Американский президент назвал его «лидером наркобизнеса», способствующим производству запрещенных веществ.

«Петро, низкорейтинговый и крайне непопулярный лидер, дерзко высказывающийся в адрес Америки, должен немедленно закрыть эти смертоносные поля, иначе Соединенные Штаты закроют их за него», — заявил Трамп. Он также пригрозил силовым вмешательством, если Колумбия не прекратит наркотрафик самостоятельно. Лидер США потребовал немедленно ликвидировать плантации наркотических культур под угрозой американской операции.

Одновременно США полностью прекращают финансовую помощь Колумбии. Трамп заявил, что предыдущие выплаты оказались «долгосрочной аферой», поскольку Петро не предпринимал реальных мер против наркоторговли.

Эскалация конфликта

Густаво Петро ответил на обвинения Дональда Трампа, заявив о его введении в заблуждение окружением. Петро подчеркнул, что именно он, будучи главным борцом с наркотрафиком, раскрыл связи этой преступной деятельности с политической властью в стране. Колумбийский лидер также рекомендовал Трампу лучше изучить ситуацию, чтобы определить истинных сторонников наркоторговцев и демократов. Несмотря на непризнание обеими странами победы Мадуро на выборах, Петро последовательно осуждает военные действия США в Карибском бассейне. Петро видит причину роста производства наркотиков в Латинской Америке в высоком спросе со стороны США и Европы. Он констатировал неравное распределение последствий: Колумбия несет человеческие жертвы и финансовые потери, в то время как страны-потребители ответственны за миллионы смертей в регионе.

Американские чиновники в беседе с The Washington Post допустили, что реальной целью операции является смена режима в Венесуэле. Подтверждением этого служит недавнее развертывание у берегов республики 160-го авиаполка специального назначения «Ночные сталкеры» по приказу Трампа.

Насколько вероятно военное столкновение

Эксперт Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский считает политику Трампа непредсказуемой, но исключает прямое военное столкновение с латиноамериканскими странами. По его мнению, США ограничатся политическим и экономическим давлением на нелояльные левые режимы под предлогом борьбы с наркотрафиком.

Ивановский отмечает, что даже колумбийские власти признают рост производства наркотиков из-за увеличения спроса. Несмотря на неэффективность альтернативных методов борьбы и сокращение сотрудничества с США, эксперт уверен, что до открытого военного конфликта дело не дойдет.

Профессор СПбГУ Виктор Хейфец исключил возможность эскалации конфликта США с Колумбией до уровня венесуэльского кризиса. По его мнению, военная операция против законно-избранного правительства Колумбии не отвечает интересам сторон, особенно с учетом предстоящей смены власти в стране.