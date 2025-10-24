Почему Трамп решился на самые серьезные санкции с начала СВО

Президент США Дональд Трамп не понимает, почему не удается закончить конфликт на Украине, считают эксперты «Валдая» Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Отношения между Россией и Европой еще не скоро наладятся, а президент США Дональд Трамп решился на санкции против Москвы, потому что раздражен на российского лидера Владимира Путина и на Владимира Зеленского из-за их нежелания «начинать движуху». К таким выводам пришли эксперты «Валдая» на дискуссионной площадке клуба в Москве 24 октября. Что еще значат ограничения против «Роснефти» и «Лукойла», 19-й пакет санкций ЕС, изменение риторики Трампа и, самое главное, как к этому всему адаптируется Россия — в материале URA.RU.

В начале дискуссии на тему «Санкции против России: заметная эскалация?» директор по научной работе «Валдая» Федор Лукьянов обозначил, что Штаты ввели первые за девять месяцев санкции против России. Минфин США поздно вечером 22 октября объявил об ограничениях в отношении «Роснефти» и «Лукойла».

Трамп рвет и сближается с кем-то каждые две недели, отметил Федор Лукьянов Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Учитывая темперамент Трампа, резонно предположить, что речь не идет о каком-то разрыве отношений с Россией и сближении с Европой, считает Лукьянов. «Трамп рвет и сближается с кем-нибудь примерно каждые две недели, потом происходит обратный процесс», — пояснил он.

Продолжение после рекламы

По его мнению, Трамп раздражен на Россию и Украину, потому что не понимает, почему ничего не происходит в урегулировании. Американский лидер привык, что при его вмешательстве «сразу начинается большая движуха», как, например, вокруг ситуации с Палестиной.

“Зеленский его раздражает своим желанием воевать до посинения. Ну а уж Путин и Россия — тем более, потому что они просто не реагируют на то, что он предлагает или пытается навязать”, — заявил Лукьянов.

США послали России сигнал, введя санкции, заявил Иван Тимофеев Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Политика введения санкций преследует три основные цели, продолжил генеральный директор РСМД, программный директор «Валдая» Иван Тимофеев. Первое — это повлиять на «страну-мишень», чтобы она изменила политический курс, но Путин уже ясно высказался, что никаких действий под давлением не принимает. Второе — нанести ущерб. Третье — это посылка политических сигналов, чтобы показать намерение к обострению или деэскалации. В объявлении санкций против «Роснефти» и «Лукойла» больше коммуникаций, чем попытки повлиять на курс Москвы, отметил эксперт.

Уже на следующий день после этих ограничений, 23 октября, ЕС утвердил 19-й пакет санкций, которые направлены на ограничение российских доходов от энергетического сектора, усиление финансового сдерживания и ужесточение контроля за обходными схемами через третьи страны. Теперь ястребы из ЕС делают вид, что они смогли направить «американского голема» в нужное русло, что у них, наконец, есть видимость единства, сказал Тимофеев.

«Мне кажется, каждая сторона в этом конфликте считает, что время работает на нее. На той стороне есть мнение, что Россия — из последних сил, сейчас надо еще немного потерпеть, чуть-чуть кинуть снарядов Украине.

На нашей стороне ощущается уверенность в том, что, если не хотите, значит будет продолжение. И рано или поздно придется садиться за стол переговоров, только условия на поле боя уже будут, вероятно, менее благоприятны для той стороны”, — добавил Тимофеев.

Штаты хотят посадить Россию за стол переговоров, сказал Шамиль Еникеев Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Американские санкции не застали «Роснефть» и «Лукойл» врасплох, уверен профессор департамента международных отношений НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИКСА РАН Шамиль Еникеев. Будут найдены решения в финансовых операциях, перестраивании цепочек поставок. По его словам, США преследуют две основные цели: посадить Россию за стол переговоров, надавить на Индию и Китай, снизить их конкурентные преимущества в промышленности и технологиях за счет возможных сложностей с поставками российской нефти.

Продолжение после рекламы

Эксперты «Валдая», отвечая на вопрос URA.RU, пришли к выводу, что диалог между Россией и Европой восстановится не скоро Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

После продолжительных обсуждений корреспондент URA.RU уточнил у экспертов, что значит долгосрочный курс Европы на конфронтацию с Россией и может ли что-то изменить их агрессивный настрой. Напомним, Совет ЕС утвердил 20 октября предложение Еврокомиссии запретить закупки газа в России с 1 января 2028 года. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен также заявил, что ЕС не будет импортировать российский газ даже в случае подписания мирного соглашения с Украиной. Европейцы планируют аналогичные меры и в отношении российской нефти.

Главное, что нужно понимать — «никакого возврата к тому, что было невозможно», отметил Федор Лукьянов. По его мнению, энергетическое сотрудничество России и ЕС существовало в другой политической реальности, «не надо возвращаться к тому, что привело нас туда, куда мы пришли». Не навсегда, но на период планирования Россия должна исходить из того, что там нет перспектив — точно так, как Европа решила порвать с нами.

Мировая энергетика разделяется на меньшие части Фото: Роман Наумов © URA.RU

«Говорить о каком-то восстановлении совершенно естественного с экономической точки зрения взаимодействия России и Европы в энергетике можно будет только тогда, когда мы поймем, как вообще будет выглядеть мировая конфигурация, которая будет более или менее устойчивой, — а это не скоро. Устойчивость нам здесь не светит в ближайшее время», — объяснил Лукьянов.

Мир находится в начале фрагментации энергетических рынков, сказал Шамиль Еникеев, отвечая на вопрос URA.RU. Во всей этой истории больше всех пострадают Великобритания и Европа, последняя уже потеряла конкурентоспособность из-за самых высоких цен в мире на энергоресурсы.

«Что касается российских проектов, еще в 2006 году активно обсуждалась тема внутреннего российского рынка газа. Наши специалисты говорили, что он по своей емкости соответствует европейскому, просто его нужно развивать, но в результате мы пришли к этим планам, по сути, совсем не так давно. Думаю, в это направлении будут активно происходить подвижки, уже происходят», — добавил Еникеев.