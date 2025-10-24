Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Власть

Почему Трамп решился на самые серьезные санкции с начала СВО

Эксперты «Валдая» объяснили, кто пострадает больше всех
24 октября 2025 в 20:19
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Президент США Дональд Трамп не понимает, почему не удается закончить конфликт на Украине, считают эксперты «Валдая»

Президент США Дональд Трамп не понимает, почему не удается закончить конфликт на Украине, считают эксперты «Валдая»

Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Отношения между Россией и Европой еще не скоро наладятся, а президент США Дональд Трамп решился на санкции против Москвы, потому что раздражен на российского лидера Владимира Путина и на Владимира Зеленского из-за их нежелания «начинать движуху». К таким выводам пришли эксперты «Валдая» на дискуссионной площадке клуба в Москве 24 октября. Что еще значат ограничения против «Роснефти» и «Лукойла», 19-й пакет санкций ЕС, изменение риторики Трампа и, самое главное, как к этому всему адаптируется Россия — в материале URA.RU.

В начале дискуссии на тему «Санкции против России: заметная эскалация?» директор по научной работе «Валдая» Федор Лукьянов обозначил, что Штаты ввели первые за девять месяцев санкции против России. Минфин США поздно вечером 22 октября объявил об ограничениях в отношении «Роснефти» и «Лукойла».

Трамп рвет и сближается с кем-то каждые две недели, отметил Федор Лукьянов

Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Учитывая темперамент Трампа, резонно предположить, что речь не идет о каком-то разрыве отношений с Россией и сближении с Европой, считает Лукьянов. «Трамп рвет и сближается с кем-нибудь примерно каждые две недели, потом происходит обратный процесс», — пояснил он.

Продолжение после рекламы

По его мнению, Трамп раздражен на Россию и Украину, потому что не понимает, почему ничего не происходит в урегулировании. Американский лидер привык, что при его вмешательстве «сразу начинается большая движуха», как, например, вокруг ситуации с Палестиной.

“Зеленский его раздражает своим желанием воевать до посинения. Ну а уж Путин и Россия — тем более, потому что они просто не реагируют на то, что он предлагает или пытается навязать”, — заявил Лукьянов.

США послали России сигнал, введя санкции, заявил Иван Тимофеев

Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Политика введения санкций преследует три основные цели, продолжил генеральный директор РСМД, программный директор «Валдая» Иван Тимофеев. Первое — это повлиять на «страну-мишень», чтобы она изменила политический курс, но Путин уже ясно высказался, что никаких действий под давлением не принимает. Второе — нанести ущерб. Третье — это посылка политических сигналов, чтобы показать намерение к обострению или деэскалации. В объявлении санкций против «Роснефти» и «Лукойла» больше коммуникаций, чем попытки повлиять на курс Москвы, отметил эксперт.

Уже на следующий день после этих ограничений, 23 октября, ЕС утвердил 19-й пакет санкций, которые направлены на ограничение российских доходов от энергетического сектора, усиление финансового сдерживания и ужесточение контроля за обходными схемами через третьи страны. Теперь ястребы из ЕС делают вид, что они смогли направить «американского голема» в нужное русло, что у них, наконец, есть видимость единства, сказал Тимофеев.

«Мне кажется, каждая сторона в этом конфликте считает, что время работает на нее. На той стороне есть мнение, что Россия — из последних сил, сейчас надо еще немного потерпеть, чуть-чуть кинуть снарядов Украине. 

На нашей стороне ощущается уверенность в том, что, если не хотите, значит будет продолжение. И рано или поздно придется садиться за стол переговоров, только условия на поле боя уже будут, вероятно, менее благоприятны для той стороны”, — добавил Тимофеев.

Штаты хотят посадить Россию за стол переговоров, сказал Шамиль Еникеев

Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Американские санкции не застали «Роснефть» и «Лукойл» врасплох, уверен профессор департамента международных отношений НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИКСА РАН Шамиль Еникеев. Будут найдены решения в финансовых операциях, перестраивании цепочек поставок. По его словам, США преследуют две основные цели: посадить Россию за стол переговоров, надавить на Индию и Китай, снизить их конкурентные преимущества в промышленности и технологиях за счет возможных сложностей с поставками российской нефти.

Продолжение после рекламы

Эксперты «Валдая», отвечая на вопрос URA.RU, пришли к выводу, что диалог между Россией и Европой восстановится не скоро

Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

После продолжительных обсуждений корреспондент URA.RU уточнил у экспертов, что значит долгосрочный курс Европы на конфронтацию с Россией и может ли что-то изменить их агрессивный настрой. Напомним, Совет ЕС утвердил 20 октября предложение Еврокомиссии запретить закупки газа в России с 1 января 2028 года. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен также заявил, что ЕС не будет импортировать российский газ даже в случае подписания мирного соглашения с Украиной. Европейцы планируют аналогичные меры и в отношении российской нефти.

Главное, что нужно понимать — «никакого возврата к тому, что было невозможно», отметил Федор Лукьянов. По его мнению, энергетическое сотрудничество России и ЕС существовало в другой политической реальности, «не надо возвращаться к тому, что привело нас туда, куда мы пришли». Не навсегда, но на период планирования Россия должна исходить из того, что там нет перспектив — точно так, как Европа решила порвать с нами.

Мировая энергетика разделяется на меньшие части

Фото: Роман Наумов © URA.RU

«Говорить о каком-то восстановлении совершенно естественного с экономической точки зрения взаимодействия России и Европы в энергетике можно будет только тогда, когда мы поймем, как вообще будет выглядеть мировая конфигурация, которая будет более или менее устойчивой, — а это не скоро. Устойчивость нам здесь не светит в ближайшее время», — объяснил Лукьянов.

Мир находится в начале фрагментации энергетических рынков, сказал Шамиль Еникеев, отвечая на вопрос URA.RU. Во всей этой истории больше всех пострадают Великобритания и Европа, последняя уже потеряла конкурентоспособность из-за самых высоких цен в мире на энергоресурсы.

«Что касается российских проектов, еще в 2006 году активно обсуждалась тема внутреннего российского рынка газа. Наши специалисты говорили, что он по своей емкости соответствует европейскому, просто его нужно развивать, но в результате мы пришли к этим планам, по сути, совсем не так давно. Думаю, в это направлении будут активно происходить подвижки, уже происходят», — добавил Еникеев.

Политическая реальность пластична, причем она может меняться довольно быстро по историческим меркам, поделился мнением Иван Тимофеев. В качестве примера он привел отношения между США и Китаем 1950-1970-ые годы. Тогда «от антагонизма до нормализации прошло каких-то 20 лет», отметил он. С другой стороны, сложности между Вашингтоном и Тегераном как начались в 1979 году, так до сих пор и остаются. «Поэтому нам к этим сюрпризам и поворотам в мировой политике нужно быть готовыми», — заключил аналитик.

Материал из сюжета:

Мирные переговоры между Россией и Украиной

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (3)
  • Назар
    24 октября 2025 21:26
    Запад и не предполагал ,что Россия будет громить бандеро-фашистов . Все расчитывали , что киевская хунта оккупирует Москву и сожжёт Кремль .Поэтому такая истерика и куча санкций , в адрес свободной и независимой России .
  • Евдокия
    24 октября 2025 20:33
    Почему нашего Шамана не отправить теперь в мировой тур?
  • Иван
    24 октября 2025 20:22
    Действительно, почему?
Добавить комментарий
Следующий материал