Bloomberg раскрыл того, кто повлиял на решение Трампа ввести новые санкции против России

Марко Рубио повлиял на Трампа по поводу введения санкций против России, сообщает Bloomberg Фото: Official State Department / Freddie Everett

Президент США ввел новые санкции против России после слов госсекретаря Марко Рубио. Об этом сообщает Bloomberg. Причем источники, на которые ссылаются журналисты, иронично называют того «ястребом» Трампа в вопросах отношений с Россией.

«Оценку Рубио — „давнего ястреба в отношении России“, — что Москва никак существенно не изменила свою позицию, стала ключевым фактором, повлиявшим на решение Трампа», — сказали журналистам американские и европейские чиновники, знакомые с этим вопросом. Аналитики отмечают расширяющееся влияние Рубио на Трампа. Госсекретарь также занимает и другую ключевую должность при администрации — временного советника президента по национальной безопасности.