Bloomberg раскрыл того, кто повлиял на решение Трампа ввести новые санкции против России
Марко Рубио повлиял на Трампа по поводу введения санкций против России, сообщает Bloomberg
Фото: Official State Department / Freddie Everett
Президент США ввел новые санкции против России после слов госсекретаря Марко Рубио. Об этом сообщает Bloomberg. Причем источники, на которые ссылаются журналисты, иронично называют того «ястребом» Трампа в вопросах отношений с Россией.
«Оценку Рубио — „давнего ястреба в отношении России“, — что Москва никак существенно не изменила свою позицию, стала ключевым фактором, повлиявшим на решение Трампа», — сказали журналистам американские и европейские чиновники, знакомые с этим вопросом. Аналитики отмечают расширяющееся влияние Рубио на Трампа. Госсекретарь также занимает и другую ключевую должность при администрации — временного советника президента по национальной безопасности.
Причем сразу после санкций глава американской дипломатии Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в дальнейшем диалоге с Россией, несмотря на отмену встречи между Трампом и Путиным, которая была запланирована в Будапеште. Оценку методов Рубио также давали The Telegraph и The Wall Street Journal: утверждается, что именно его влияние помогло убедить Трампа выбрать средний по жесткости вариант санкций из трех предложенных.
- Вася24 октября 2025 20:23Это точно не Трамп, Рубио плохой!