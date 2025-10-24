США выступили против немедленного вывода российских войск из зоны СВО

В опубликованном заявлении государства-участники выразили поддержку сохранению территориальной целостности Украины в ее международной признанных границах и призвали к немедленному выводу российских вооруженных сил. США не стали к нему присоединяться. При этом под заявлением подписи поставили представители 45 государств, среди которых Австралия, Грузия, Канада, Новая Зеландия, а также государства Европы, включая Германию, Францию, Словакию, и весь Европейский союз в целом.

Российская сторона всегда отмечала, что мир на Украине не сможет существовать, если он начнется с заморозки фронта. Также Россия против вывода своих войск. Ведь тогда Украина сможет пойти в новое наступление, что в итоге приведет к большей эскалации конфликта. При этом президент России Владимир Путин несколько раз предлагал Киеву временное перемирие, но каждый раз оно было встречено холодно и агрессивно.