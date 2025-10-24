Логотип РИА URA.RU
Захарова заявила о вывезенных россиянах из сектора Газа

24 октября 2025 в 20:16
Захарова сообщила, что среди вывезенных детей были несовершеннолетние

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российские дипломаты оказали содействие в эвакуации 47 граждан Российской Федерации с территории сектора Газа. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. 

«Оказали содействие в выезде из сектора Газа 47 гражданам России и их ближайшим родственникам-палестинцам: из них 15 россиян, 32 палестинца», — заявила Захарова. Ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что в числе эвакуированных были несовершенолетние. 

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС согласились на первый пункт мирного плана. Согласно нему, стороны должны прекратить огонь и освободить заложников. Однако после мирный план сорвался, но Трамп заявил, что он все еще действует. 

