Захарова заявила о вывезенных россиянах из сектора Газа
Захарова сообщила, что среди вывезенных детей были несовершеннолетние
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Российские дипломаты оказали содействие в эвакуации 47 граждан Российской Федерации с территории сектора Газа. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.
«Оказали содействие в выезде из сектора Газа 47 гражданам России и их ближайшим родственникам-палестинцам: из них 15 россиян, 32 палестинца», — заявила Захарова. Ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что в числе эвакуированных были несовершенолетние.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС согласились на первый пункт мирного плана. Согласно нему, стороны должны прекратить огонь и освободить заложников. Однако после мирный план сорвался, но Трамп заявил, что он все еще действует.
Материал из сюжета:Война на Ближнем Востоке
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.