Захарова заявила о вывезенных россиянах из сектора Газа

Захарова сообщила, что среди вывезенных детей были несовершеннолетние Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российские дипломаты оказали содействие в эвакуации 47 граждан Российской Федерации с территории сектора Газа. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Оказали содействие в выезде из сектора Газа 47 гражданам России и их ближайшим родственникам-палестинцам: из них 15 россиян, 32 палестинца», — заявила Захарова. Ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что в числе эвакуированных были несовершенолетние.