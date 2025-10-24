Логотип РИА URA.RU
El Pais: Собчак хочет получить ВНЖ в Испании

24 октября 2025 в 20:57
Ранее Франция дала Собчак визу, которая действует пять лет

Журналистка Ксения Собчак подала заявление на оформление вида на жительство в Испании для себя и своего сына. Об этом сообщила газета Pais со ссылкой на источники.

«Ксения Собчак… оформляет вид на жительство в Испании для себя и своего сына», — говорится в материале. Отмечается, что она уже получила визу во Франции, поэтому теперь может спокойно перемещаться по странам Шенгенского соглашения. 

Согласно имеющимся данным, ее заявление, поданное в рамках программы для цифровых кочевников, в настоящее время все еще рассматривается компетентными органами. Точные причины, почему Собчак решила сделать себе ВНЖ, не раскрываются. 

