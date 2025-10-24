El Pais: Собчак хочет получить ВНЖ в Испании
Ранее Франция дала Собчак визу, которая действует пять лет
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Журналистка Ксения Собчак подала заявление на оформление вида на жительство в Испании для себя и своего сына. Об этом сообщила газета Pais со ссылкой на источники.
«Ксения Собчак… оформляет вид на жительство в Испании для себя и своего сына», — говорится в материале. Отмечается, что она уже получила визу во Франции, поэтому теперь может спокойно перемещаться по странам Шенгенского соглашения.
Согласно имеющимся данным, ее заявление, поданное в рамках программы для цифровых кочевников, в настоящее время все еще рассматривается компетентными органами. Точные причины, почему Собчак решила сделать себе ВНЖ, не раскрываются.
