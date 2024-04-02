Отчаявшиеся курганцы, которые из-за затопления отрезаны от внешнего мира, просят построить дорогу. Фото

Курганцы собирают подписи для строительства дороги из-за половодья

03 апреля 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Пути к селу Усть-Уйское с затоплением становятся отрезаны (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жители села Усть-Уйское Целинного муниципального округа в Курганской области собирают подписи под петицией на строительство дороги, которую не затопит во время половодья. Информация об этом размещена на сайте Change. «Требуем постройки новой дороги в соответствии с ГОСТом в с. Усть-Уйское Курганской области. <…> Почему эта петиция важна. Мои родители, как и многие другие жители села Усть-Уйское Курганской области, ежегодно сталкиваются с проблемами из-за половодья. Весной наш единственный подъезд к населенному пункту становится непроходимым из-за затопления. Наше село остается отрезанным от остальной России, потому что власти не могут поднять грейдер и привести дорогу в соответствие требованиям для дорог рядом с реками», — указано в описании к петиции местной жительницей. Также она написала, что жители требуют учесть их интересы и проложить дорогу по ГОСТу. Кроме того, жительница села уточнила, что дорога должна быть асфальтирована и на ней должно быть установлена специальная труба, которая пропускала бы воду. Тем самым, по мнению жителей, можно избавиться от проблемы с затоплением. Автор петиции отметила, что транспортные пути к населенному пункту очень важны. Ведь жители могут столкнуться не только с неудобствами в связи с затоплением, но и нести риски для жизни и здоровья. На момент публикации новости петицию подписало 200 человек. По данным из открытых источников, население села составляет более 500 человек, среди которых дети до шести лет — 52 человека, 61 ребенок школьного возраста, а пожилых и долгожителей — 120 человек. Рядом с селом протекает река Тобол и река Уй. Кроме того, есть озеро — Большое Кривое. Ранее URA.RU писало, что власти курганского округа заявили о готовности к затоплениям. Местный мост, который рискует быть снесенным водами, загрузили во избежание подобных последствий. Жители села хотят добиться строительства асфальтированной дороги с водоотведением Фото: сайт Change Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители села Усть-Уйское Целинного муниципального округа в Курганской области собирают подписи под петицией на строительство дороги, которую не затопит во время половодья. Информация об этом размещена на сайте Change. «Требуем постройки новой дороги в соответствии с ГОСТом в с. Усть-Уйское Курганской области. <…> Почему эта петиция важна. Мои родители, как и многие другие жители села Усть-Уйское Курганской области, ежегодно сталкиваются с проблемами из-за половодья. Весной наш единственный подъезд к населенному пункту становится непроходимым из-за затопления. Наше село остается отрезанным от остальной России, потому что власти не могут поднять грейдер и привести дорогу в соответствие требованиям для дорог рядом с реками», — указано в описании к петиции местной жительницей. Также она написала, что жители требуют учесть их интересы и проложить дорогу по ГОСТу. Кроме того, жительница села уточнила, что дорога должна быть асфальтирована и на ней должно быть установлена специальная труба, которая пропускала бы воду. Тем самым, по мнению жителей, можно избавиться от проблемы с затоплением. Автор петиции отметила, что транспортные пути к населенному пункту очень важны. Ведь жители могут столкнуться не только с неудобствами в связи с затоплением, но и нести риски для жизни и здоровья. На момент публикации новости петицию подписало 200 человек. По данным из открытых источников, население села составляет более 500 человек, среди которых дети до шести лет — 52 человека, 61 ребенок школьного возраста, а пожилых и долгожителей — 120 человек. Рядом с селом протекает река Тобол и река Уй. Кроме того, есть озеро — Большое Кривое. Ранее URA.RU писало, что власти курганского округа заявили о готовности к затоплениям. Местный мост, который рискует быть снесенным водами, загрузили во избежание подобных последствий.