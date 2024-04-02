02 апреля 2024

Курганские власти придумали, как спасти мост от сноса во время наводнения

В Целинном округе загрузили мост, чтобы его не снесло
© Служба новостей «URA.RU»
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Наводнение. Архивное фото 2016 г. Курган, паводок, половодье, река тобол, наводнение
Власти заявили о готовности курганского округа к паводку Фото:

Глава Целинного округа Курганской области Петр Скоробогатов заявил о готовности региона к сезону паводков. Чтобы местный мост не снесло, его загрузили. Об этом чиновник написал в комментариях в социальных сетях.

«Сегодня на сельском сходе с жителями села обсуждается и этот момент. Село к встрече паводка готово: загружен от сноса разливом мост, созданы запасы продуктов питания, медикаментов, топлива и сыпучих материалов. В штатном режиме работают ФАП и пожарный пост. Все готово к работе лодочной переправы. Для экстренных случаев будут задействованы возможности санитарной авиации», — сообщает Скоробогатов.

Глава округа сообщил, что в случае экстренной ситуации жители готовы к эвакуации. У чиновников подготовлены запасы продуктов. Администрация также подготовила транспорт высокой проходимости, чтобы привозить продукты и медикаменты, а также предоставлять медицинскую помощь нуждающимся сельчанам. Скоробогатов также пояснил, что ситуация с затоплением дорог рядом с селом Усть-Уйское является традиционной. При этом чиновник заявил о готовности округа к данной ситуации.

Ранее URA.RU писало, что глава курганского округа объяснил, почему река затопила дорогу. Трубы в Целинном округе не справились с напором паводка.

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Глава Целинного округа Курганской области Петр Скоробогатов заявил о готовности региона к сезону паводков. Чтобы местный мост не снесло, его загрузили. Об этом чиновник написал в комментариях в социальных сетях. «Сегодня на сельском сходе с жителями села обсуждается и этот момент. Село к встрече паводка готово: загружен от сноса разливом мост, созданы запасы продуктов питания, медикаментов, топлива и сыпучих материалов. В штатном режиме работают ФАП и пожарный пост. Все готово к работе лодочной переправы. Для экстренных случаев будут задействованы возможности санитарной авиации», — сообщает Скоробогатов. Глава округа сообщил, что в случае экстренной ситуации жители готовы к эвакуации. У чиновников подготовлены запасы продуктов. Администрация также подготовила транспорт высокой проходимости, чтобы привозить продукты и медикаменты, а также предоставлять медицинскую помощь нуждающимся сельчанам. Скоробогатов также пояснил, что ситуация с затоплением дорог рядом с селом Усть-Уйское является традиционной. При этом чиновник заявил о готовности округа к данной ситуации. Ранее URA.RU писало, что глава курганского округа объяснил, почему река затопила дорогу. Трубы в Целинном округе не справились с напором паводка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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