Курганские власти придумали, как спасти мост от сноса во время наводнения

В Целинном округе загрузили мост, чтобы его не снесло

03 апреля 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

Власти заявили о готовности курганского округа к паводку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Целинного округа Курганской области Петр Скоробогатов заявил о готовности региона к сезону паводков. Чтобы местный мост не снесло, его загрузили. Об этом чиновник написал в комментариях в социальных сетях. «Сегодня на сельском сходе с жителями села обсуждается и этот момент. Село к встрече паводка готово: загружен от сноса разливом мост, созданы запасы продуктов питания, медикаментов, топлива и сыпучих материалов. В штатном режиме работают ФАП и пожарный пост. Все готово к работе лодочной переправы. Для экстренных случаев будут задействованы возможности санитарной авиации», — сообщает Скоробогатов. Глава округа сообщил, что в случае экстренной ситуации жители готовы к эвакуации. У чиновников подготовлены запасы продуктов. Администрация также подготовила транспорт высокой проходимости, чтобы привозить продукты и медикаменты, а также предоставлять медицинскую помощь нуждающимся сельчанам. Скоробогатов также пояснил, что ситуация с затоплением дорог рядом с селом Усть-Уйское является традиционной. При этом чиновник заявил о готовности округа к данной ситуации. Ранее URA.RU писало, что глава курганского округа объяснил, почему река затопила дорогу. Трубы в Целинном округе не справились с напором паводка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Целинного округа Курганской области Петр Скоробогатов заявил о готовности региона к сезону паводков. Чтобы местный мост не снесло, его загрузили. Об этом чиновник написал в комментариях в социальных сетях. «Сегодня на сельском сходе с жителями села обсуждается и этот момент. Село к встрече паводка готово: загружен от сноса разливом мост, созданы запасы продуктов питания, медикаментов, топлива и сыпучих материалов. В штатном режиме работают ФАП и пожарный пост. Все готово к работе лодочной переправы. Для экстренных случаев будут задействованы возможности санитарной авиации», — сообщает Скоробогатов. Глава округа сообщил, что в случае экстренной ситуации жители готовы к эвакуации. У чиновников подготовлены запасы продуктов. Администрация также подготовила транспорт высокой проходимости, чтобы привозить продукты и медикаменты, а также предоставлять медицинскую помощь нуждающимся сельчанам. Скоробогатов также пояснил, что ситуация с затоплением дорог рядом с селом Усть-Уйское является традиционной. При этом чиновник заявил о готовности округа к данной ситуации. Ранее URA.RU писало, что глава курганского округа объяснил, почему река затопила дорогу. Трубы в Целинном округе не справились с напором паводка.