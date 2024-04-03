Парк «Сокольники» в Москве закрыт из-за сильного ветра

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Ураганные порывы ветра уронили несколько деревьев в Москве Фото:

В Москве из-за шквалистого ветра закрыли парк «Сокольники». Информация об этом появилась в telegram-канале парка «Сокольники».

«Парк закрыт в связи погодными условиями! Об открытии парка мы сообщим дополнительно», — говорится в посте.

По данным московских синоптиков, скорость ветра составила 21 м/с. Ранее агентство сообщало, что из-за сильных порывов ветра кусок ограждения упал на строителя. Рабочий погиб на месте, сообщили в прокуратуре Москвы.

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В Москве из-за шквалистого ветра закрыли парк «Сокольники». Информация об этом появилась в telegram-канале парка «Сокольники». «Парк закрыт в связи погодными условиями! Об открытии парка мы сообщим дополнительно», — говорится в посте. По данным московских синоптиков, скорость ветра составила 21 м/с. Ранее агентство сообщало, что из-за сильных порывов ветра кусок ограждения упал на строителя. Рабочий погиб на месте, сообщили в прокуратуре Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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