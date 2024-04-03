Парк «Сокольники» в Москве закрыт из-за сильного ветра

03 апреля 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Ураганные порывы ветра уронили несколько деревьев в Москве Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Москве из-за шквалистого ветра закрыли парк «Сокольники». Информация об этом появилась в telegram-канале парка «Сокольники». «Парк закрыт в связи погодными условиями! Об открытии парка мы сообщим дополнительно», — говорится в посте. По данным московских синоптиков, скорость ветра составила 21 м/с. Ранее агентство сообщало, что из-за сильных порывов ветра кусок ограждения упал на строителя. Рабочий погиб на месте, сообщили в прокуратуре Москвы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве из-за шквалистого ветра закрыли парк «Сокольники». Информация об этом появилась в telegram-канале парка «Сокольники». «Парк закрыт в связи погодными условиями! Об открытии парка мы сообщим дополнительно», — говорится в посте. По данным московских синоптиков, скорость ветра составила 21 м/с. Ранее агентство сообщало, что из-за сильных порывов ветра кусок ограждения упал на строителя. Рабочий погиб на месте, сообщили в прокуратуре Москвы.