В Москве из-за сильного ветра ограждение убило рабочего на стройке. Видео

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Городские зарисовки. Зима, кран, лэп, провода, электричество, строительство, стройка
Фрагмент обшивки упал на рабочего на стройке Фото:

Из-за сильного ветра сорвавшееся ограждение убило рабочего на стройке в Москве. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». Информацию подтвердили в прокуратуре.

«На юго-востоке Москвы рабочий погиб на стройке: на него упало ограждение, которое сорвало ветром», — заявили в telegram-канале. Произошла трагедия на строительном объекте на улице Южнопортовая.

Столичная прокуратура в своем telegram-канале подтвердила, что мужчина погиб от полученных травм. Сейчас Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех происшедших событий и проведение процессуальной проверки.

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Из-за сильного ветра сорвавшееся ограждение убило рабочего на стройке в Москве. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». Информацию подтвердили в прокуратуре. «На юго-востоке Москвы рабочий погиб на стройке: на него упало ограждение, которое сорвало ветром», — заявили в telegram-канале. Произошла трагедия на строительном объекте на улице Южнопортовая. Столичная прокуратура в своем telegram-канале подтвердила, что мужчина погиб от полученных травм. Сейчас Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех происшедших событий и проведение процессуальной проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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