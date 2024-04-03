Из-за сильного ветра сорвавшееся ограждение убило рабочего на стройке в Москве. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». Информацию подтвердили в прокуратуре.
«На юго-востоке Москвы рабочий погиб на стройке: на него упало ограждение, которое сорвало ветром», — заявили в telegram-канале. Произошла трагедия на строительном объекте на улице Южнопортовая.
Столичная прокуратура в своем telegram-канале подтвердила, что мужчина погиб от полученных травм. Сейчас Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех происшедших событий и проведение процессуальной проверки.
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Из-за сильного ветра сорвавшееся ограждение убило рабочего на стройке в Москве. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». Информацию подтвердили в прокуратуре. «На юго-востоке Москвы рабочий погиб на стройке: на него упало ограждение, которое сорвало ветром», — заявили в telegram-канале. Произошла трагедия на строительном объекте на улице Южнопортовая. Столичная прокуратура в своем telegram-канале подтвердила, что мужчина погиб от полученных травм. Сейчас Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех происшедших событий и проведение процессуальной проверки.