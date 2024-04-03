«Яндекс» оправдался за жуткую историю, которую умная колонка рассказывала детям

«Яндекс»: рассказ от «Алисы» о призраке Маши из мультика — единичный случай

03 апреля 2024 в 21:41 Размер текста - 17 +

В «Яндексе» посоветовали включить детский режим для «Алисы», передает РИА Новости Фото: Александр Мамаев © URA.RU Рассказ от умной колонки «Алиса» о том, что Маша из мульфильма «Маша и медведь» — «призрак убитой девочки», является единичным случаем. Об этом заявили в компании «Яндекс», которой принадлежит голосовой помощник. «В „Яндексе“ назвали единичным случаем ответ „Алисы“ про героиню „Маши и медведя“, сейчас умная колонка так не отвечает», — передает РИА Новости. Уточняется, что пресс-службе компании также посоветовали включать детский режим для защиты ребенка от нежелательного контента. Ранее в интернете появилось видео, на котором «Алиса», отвечая на вопрос о том, почему Маша из мультфильма живет одна, отвечает, что она — призрак девочки, которую убил медведь. Также голосовой помощник заявлял, что родители девочки не выдержали горя и покинули дом, передает «Царьград». Позже этим случаем заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина. Она назвала произошедшее одним из примеров негативного влияния на детскую психику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рассказ от умной колонки «Алиса» о том, что Маша из мульфильма «Маша и медведь» — «призрак убитой девочки», является единичным случаем. Об этом заявили в компании «Яндекс», которой принадлежит голосовой помощник. «В „Яндексе“ назвали единичным случаем ответ „Алисы“ про героиню „Маши и медведя“, сейчас умная колонка так не отвечает», — передает РИА Новости. Уточняется, что пресс-службе компании также посоветовали включать детский режим для защиты ребенка от нежелательного контента. Ранее в интернете появилось видео, на котором «Алиса», отвечая на вопрос о том, почему Маша из мультфильма живет одна, отвечает, что она — призрак девочки, которую убил медведь. Также голосовой помощник заявлял, что родители девочки не выдержали горя и покинули дом, передает «Царьград». Позже этим случаем заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина. Она назвала произошедшее одним из примеров негативного влияния на детскую психику.