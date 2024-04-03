На «Госуслугах» появился новый раздел с льготами

Минцифры РФ сообщило о новом разделе для ветеранов СВО на «Госуслугах»

03 апреля 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

На «Госуслугах» добавили раздел для поддержки ветеранов СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU На портале «Госуслуг» появился раздел, в котором ветераны спецоперации на Украине, а также члены их семей смогут узнать о доступных им льготах. Также на платформе был запущен чат-бот, который отвечает на вопросы о мерах поддержки, сообщили в Минцифры России. «На „Госуслугах“ запущен раздел, где ветераны специальной военной операции, а также члены семей погибших героев могут узнать о доступных им мерах социальной поддержки», — говорится в сообщении ведомства. Кроме того, Минцифры совместно с Фондом «Защитники Отечества» запустили на портале бот, встроенный в цифрового помощника портала — Робота Макса. Он ответит посетителям «Госуслуг» на все интересующие вопросы, в частности: какие льготы положены ветеранам боевых действий;

информация о путевках в санаторий;

как получить бесплатные лекарства или пройти реабилитацию;

что делать, если не выдают лекарства;

как оформить удостоверение члена семьи погибшего ветерана СВО;

как получить помощь с трудоустройством. Создать раздел, посвященный поддержки участников СВО на «Госуслугах», поручил президент России Владимир Путин. Он заявлял, что новая должна быть готова до 1 мая, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На портале «Госуслуг» появился раздел, в котором ветераны спецоперации на Украине, а также члены их семей смогут узнать о доступных им льготах. Также на платформе был запущен чат-бот, который отвечает на вопросы о мерах поддержки, сообщили в Минцифры России. «На „Госуслугах“ запущен раздел, где ветераны специальной военной операции, а также члены семей погибших героев могут узнать о доступных им мерах социальной поддержки», — говорится в сообщении ведомства. Кроме того, Минцифры совместно с Фондом «Защитники Отечества» запустили на портале бот, встроенный в цифрового помощника портала — Робота Макса. Он ответит посетителям «Госуслуг» на все интересующие вопросы, в частности: Создать раздел, посвященный поддержки участников СВО на «Госуслугах», поручил президент России Владимир Путин. Он заявлял, что новая должна быть готова до 1 мая, передает «Национальная служба новостей».