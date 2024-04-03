На «Госуслугах» появился новый раздел с льготами

На портале «Госуслуг» появился раздел, в котором ветераны спецоперации на Украине, а также члены их семей смогут узнать о доступных им льготах. Также на платформе был запущен чат-бот, который отвечает на вопросы о мерах поддержки, сообщили в Минцифры России.
«На „Госуслугах“ запущен раздел, где ветераны специальной военной операции, а также члены семей погибших героев могут узнать о доступных им мерах социальной поддержки», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, Минцифры совместно с Фондом «Защитники Отечества» запустили на портале бот, встроенный в цифрового помощника портала — Робота Макса. Он ответит посетителям «Госуслуг» на все интересующие вопросы, в частности:
- какие льготы положены ветеранам боевых действий;
- информация о путевках в санаторий;
- как получить бесплатные лекарства или пройти реабилитацию;
- что делать, если не выдают лекарства;
- как оформить удостоверение члена семьи погибшего ветерана СВО;
- как получить помощь с трудоустройством.
Создать раздел, посвященный поддержки участников СВО на «Госуслугах», поручил президент России Владимир Путин. Он заявлял, что новая должна быть готова до 1 мая, передает «Национальная служба новостей».
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