На «Госуслугах» появился новый раздел с льготами

Минцифры РФ сообщило о новом разделе для ветеранов СВО на «Госуслугах»
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На «Госуслугах» добавили раздел для поддержки ветеранов СВО Фото:

На портале «Госуслуг» появился раздел, в котором ветераны спецоперации на Украине, а также члены их семей смогут узнать о доступных им льготах. Также на платформе был запущен чат-бот, который отвечает на вопросы о мерах поддержки, сообщили в Минцифры России.

«На „Госуслугах“ запущен раздел, где ветераны специальной военной операции, а также члены семей погибших героев могут узнать о доступных им мерах социальной поддержки», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Минцифры совместно с Фондом «Защитники Отечества» запустили на портале бот, встроенный в цифрового помощника портала — Робота Макса. Он ответит посетителям «Госуслуг» на все интересующие вопросы, в частности:

  • какие льготы положены ветеранам боевых действий;
  • информация о путевках в санаторий;
  • как получить бесплатные лекарства или пройти реабилитацию;
  • что делать, если не выдают лекарства;
  • как оформить удостоверение члена семьи погибшего ветерана СВО;
  • как получить помощь с трудоустройством.

Создать раздел, посвященный поддержки участников СВО на «Госуслугах», поручил президент России Владимир Путин. Он заявлял, что новая должна быть готова до 1 мая, передает «Национальная служба новостей».

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На портале «Госуслуг» появился раздел, в котором ветераны спецоперации на Украине, а также члены их семей смогут узнать о доступных им льготах. Также на платформе был запущен чат-бот, который отвечает на вопросы о мерах поддержки, сообщили в Минцифры России. «На „Госуслугах“ запущен раздел, где ветераны специальной военной операции, а также члены семей погибших героев могут узнать о доступных им мерах социальной поддержки», — говорится в сообщении ведомства. Кроме того, Минцифры совместно с Фондом «Защитники Отечества» запустили на портале бот, встроенный в цифрового помощника портала — Робота Макса. Он ответит посетителям «Госуслуг» на все интересующие вопросы, в частности: Создать раздел, посвященный поддержки участников СВО на «Госуслугах», поручил президент России Владимир Путин. Он заявлял, что новая должна быть готова до 1 мая, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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