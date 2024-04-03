Погода в Екатеринбурге рискует побить температурный рекорд 1888 года

В Екатеринбурге 4 апреля ожидается необычно теплая погода, которая может обновить исторический рекорд. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале.
«Мы можем стать свидетелями побития рекорда максимальной температуры для этого дня, установленного еще в 1888 году», — пишет Пулин. Он отмечает, что благодаря циклону «Patricia» и малой облачности, дневной прогрев будет высоким.
Согласно прогнозу синоптика, в Екатеринбурге 4 апреля ночью ожидается от +4 до +6 градусов, а днем температура будет от +15 до +17 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с будет способствовать комфортной погоде без осадков.
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