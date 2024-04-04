Приставы описали имущество владельцев «Макфы»

Представители исполнительных органов провели арест имущества владельцев компании «Макфа». Владельцами являются экс-депутат Вадим Белоусов и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич.
«Приставы описали имущество Юревича и Белоусова из-за иска об изъятии «Макфы», — сообщает ТАСС. Там добавили, что, по мнению адвоката Игоря Трунова, такие действия могут нанести серьезный ущерб государству.
Генпрокуратура подала иск в суд против 34 компаний, включая «Макфа», Первый хлебокомбинат, СМАК, Мишкинский комбинат хлебопродуктов, зарегистрированных на Кипре, и 12 физических лиц, среди которых Михаил Юревич, Вадим Белоусов и их партнеры. Генпрокуратура считает, что компании имеют коррупционное происхождение. Согласно адвокату Павлу Хлюстову, наложение ареста на 100 триллионов рублей в рамках иска против «Макфы» Генпрокуратурой РФ вызывает сомнения. Генпрокуратура, по его словам, не указывала такую сумму в своем иске, передает телеканал 360.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.