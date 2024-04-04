Приставы описали имущество владельцев «Макфы»

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Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь на АО «Макфа». Челябинск, макароны, паста, макаронные изделия, производство макаронов
Имущество Вадима Белоусова и Михаила Юревича описано судебными приставами Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Представители исполнительных органов провели арест имущества владельцев компании «Макфа». Владельцами являются экс-депутат Вадим Белоусов и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич.

«Приставы описали имущество Юревича и Белоусова из-за иска об изъятии «Макфы», — сообщает ТАСС. Там добавили, что, по мнению адвоката Игоря Трунова, такие действия могут нанести серьезный ущерб государству.

Генпрокуратура подала иск в суд против 34 компаний, включая «Макфа», Первый хлебокомбинат, СМАК, Мишкинский комбинат хлебопродуктов, зарегистрированных на Кипре, и 12 физических лиц, среди которых Михаил Юревич, Вадим Белоусов и их партнеры. Генпрокуратура считает, что компании имеют коррупционное происхождение. Согласно адвокату Павлу Хлюстову, наложение ареста на 100 триллионов рублей в рамках иска против «Макфы» Генпрокуратурой РФ вызывает сомнения. Генпрокуратура, по его словам, не указывала такую сумму в своем иске, передает телеканал 360.

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Представители исполнительных органов провели арест имущества владельцев компании «Макфа». Владельцами являются экс-депутат Вадим Белоусов и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич. «Приставы описали имущество Юревича и Белоусова из-за иска об изъятии «Макфы», — сообщает ТАСС. Там добавили, что, по мнению адвоката Игоря Трунова, такие действия могут нанести серьезный ущерб государству. Генпрокуратура подала иск в суд против 34 компаний, включая «Макфа», Первый хлебокомбинат, СМАК, Мишкинский комбинат хлебопродуктов, зарегистрированных на Кипре, и 12 физических лиц, среди которых Михаил Юревич, Вадим Белоусов и их партнеры. Генпрокуратура считает, что компании имеют коррупционное происхождение. Согласно адвокату Павлу Хлюстову, наложение ареста на 100 триллионов рублей в рамках иска против «Макфы» Генпрокуратурой РФ вызывает сомнения. Генпрокуратура, по его словам, не указывала такую сумму в своем иске, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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