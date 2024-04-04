Во Франции разнесли Зеленского за снижение призывного возраста

Политик Филиппо раскритиковал Зеленского за закон о снижении призывного возраста
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С первого апреля Владимир Зеленский не является президентом Украины, считает Флориан Филиппо Фото:
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Законопроект о снижении призывного возраста, подписанный украинским лидером Владимиром Зеленским, является позором. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.

«„До последнего украинца!“ — позор натовским мясникам и их марионетке Зеленскому», — написал Филиппо на своей странице в соцсети X. Он добавил, что с первого апреля Зеленский уже не является президентом Украины, но подписал закон о снижении призывного возраста из-за нехватки мужчин в украинской армии.

Ранее Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной рады. До этого мобилизации на Украине подлежали мужчины от 27 лет, передает Life.

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Законопроект о снижении призывного возраста, подписанный украинским лидером Владимиром Зеленским, является позором. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. «„До последнего украинца!“ — позор натовским мясникам и их марионетке Зеленскому», — написал Филиппо на своей странице в соцсети X. Он добавил, что с первого апреля Зеленский уже не является президентом Украины, но подписал закон о снижении призывного возраста из-за нехватки мужчин в украинской армии. Ранее Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной рады. До этого мобилизации на Украине подлежали мужчины от 27 лет, передает Life.
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