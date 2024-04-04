В Копейске шестилетняя девочка выпала из окна и погибла

04 апреля 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

Ребенок не удержался на подоконнике и выпал из окна Фото: Илья Московец © URA.RU В Копейске, городе-спутнике Челябинска, шестилетняя девочка выпала с балконного окна квартиры, расположенной на седьмом этаже. В результате падения ребенок скончался. Инцидент URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, инцидент произошел на улице Короленко. Девочку с различными травмами доставили в больницу. Врачи несколько часов пытались спасти ребенка. Но травмы оказались несовместимы с жизнью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, шестилетняя девочка выпала с балконного окна квартиры, расположенной на седьмом этаже. В результате падения ребенок скончался. Инцидент URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, инцидент произошел на улице Короленко. Девочку с различными травмами доставили в больницу. Врачи несколько часов пытались спасти ребенка. Но травмы оказались несовместимы с жизнью.