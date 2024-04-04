В Копейске шестилетняя девочка выпала из окна и погибла

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, шестилетняя девочка выпала с балконного окна квартиры, расположенной на седьмом этаже. В результате падения ребенок скончался. Инцидент URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону.
«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
По данным URA.RU, инцидент произошел на улице Короленко. Девочку с различными травмами доставили в больницу. Врачи несколько часов пытались спасти ребенка. Но травмы оказались несовместимы с жизнью.
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