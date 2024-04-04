В Копейске шестилетняя девочка выпала из окна и погибла

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Клипарт. Магнитогорск, бахилы, подоконник, дети, мальчик с девочкой, окно
Ребенок не удержался на подоконнике и выпал из окна Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, шестилетняя девочка выпала с балконного окна квартиры, расположенной на седьмом этаже. В результате падения ребенок скончался. Инцидент URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По данным URA.RU, инцидент произошел на улице Короленко. Девочку с различными травмами доставили в больницу. Врачи несколько часов пытались спасти ребенка. Но травмы оказались несовместимы с жизнью.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, шестилетняя девочка выпала с балконного окна квартиры, расположенной на седьмом этаже. В результате падения ребенок скончался. Инцидент URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, инцидент произошел на улице Короленко. Девочку с различными травмами доставили в больницу. Врачи несколько часов пытались спасти ребенка. Но травмы оказались несовместимы с жизнью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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