На самую большую школу нагрянут прокуроры с проверкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело по строительству самой большой школы в Кургане

В Кургане прокуроры выезжают с проверками на стройку самой большой школы в микрорайоне Заозерный. О проверке объекта корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к строительному бизнесу.

«В ближайшие дни должен приехать высокопоставленный прокурор. Они проверят объект. До этого приезжали сотрудники курганской прокуратуры. Застройщик из-за этого распорядился, чтобы весь мусор и строительные материалы убрали в здании», — рассказали URA.RU источники. Эта проверка, по версии источников, является обычной инспекцией ведомства. Ожидается, что на объект также приедет губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Источники, близкие к правоохранительным органам, сообщили URA.RU, что это может быть проверка от окружных прокуроров. «Вероятно, от них по факту что-то будет. Ничего там криминального быть не должно — обычная инспекция ведомства», — пояснили URA.RU источники.

Изначально строительством самой большой школы в Заозерном занималась московская компания «Авиапромстрой». Объект планировалось сдать еще в 2022 году, однако застройщик отказался от проекта. После этого за строительство школы взялась компания «Курганстальмост». Из контракта известно, что подрядчик должен был сдать учреждение до конца 2023 года, но график работ неоднократно срывался, поэтому сроки завершения объекта перенесли на 2024 год.

За время строительства на объекте сменился и заказчик. Вместо УКСа города им стала школа №52, где после очередного срыва сроков была уволена директор Людмила Алешкова. Из-за проблем со строительством школы после проверок силовиков был задержан экс-глава УКСа Игорь Минин. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями при оплате материалов, что нанесло ущерб больше, чем на четыре миллиона рублей. Минин свою вину не признал. Также был задержан директор московской фирмы Дмитрий Явшев.