Московский застройщик отказался строить самую большую школу в Кургане

В Кургане некому строить школу в Заозерном районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Московская компания «Авиапромстрой» отказалась строить школу на 1500 мест в 12-м микрорайоне Заозерного в Кургане. Об этом URA.RU сообщили источники из строительной сферы.

«У властей Кургана опять головная боль. Самую большую школу на 1500 мест в Заозерном районе некому строить. Говорят, что застройщик отказался от контракта. Вероятно, не смогли справиться с большим объемом работ. Они же параллельно строили детскую поликлинику. С ней тоже затягивался процесс», — сказал инсайдер. Еще один источник добавил, что застройщику придется вернуть все деньги, которые они успели получить от заказчика. «Мэрии придется вновь устраивать аукцион, искать желающих строить объект. Полагаю, что процесс может затянуться, потому что и этого застройщика удалось найти с четвертой попытки. Может будут привлекать кого-то из местных подрядчиков», — отметил источник.

Информация о прекращении исполнения контракта подтверждается на сайте госзакупок. Согласно данным, он был расторгнут 7 февраля 2023 года. «Причина расторжения контракта: соглашение сторон. Фактически заказчиком оплачено 532 163 538 рублей. Стоимость исполненных подрядчиком обязательств — 477 441 450 рублей», — указано в документе. Также указано, что застройщику необходимо оплатить неустойку за ненадлежащее исполнение обязательств в размере 2 266 926 рублей. Изначально заказчиком строительства школы в контракте было указано МКУ города Кургана «Управление капитального строительства». Сейчас на сайте госзакупок в качестве заказчика числится средняя общеобразовательная школа №52.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Кургана, чтобы выяснить детали расторжения контракта с застройщиком. На момент публикации ответ от мэрии не поступил.

Стоимость контракта строительства школы на 1500 мест составляет более 1,1 млрд рублей. Школу должны были построить еще в конце прошлого года. Позже в контракт были внесены изменения и строительство продлили до декабря 2023 года. Ранее о проблемах с строительством самой большой школы в регионе заявлял губернатор Вадим Шумков.

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